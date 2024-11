Vite, les Apple AirPods Max sont bradés par Boulanger pour le Black Friday !

Il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter des offres du Black Friday. Après lundi, il sera trop tard ! Les AirPods Max vous font de l’oeil ? Boulanger propose actuellement la version Argent 80 € moins cher. Vous pouvez donc vous les offrir à 499 € au lieu de 579 €.

La période tant attendue par les amateurs de bons plans est enfin arrivée. Cette année encore, le Black Friday est l’occasion de faire le plein de produits high-tech à prix réduit. Vous crachez un excellent casque avec une réduction de bruit active exemplaire ? Boulanger propose actuellement la version argent des AirPods Max à 499 € seulement. Ne tardez pas pour en profiter !

Les AirPods Max est le casque iconique d’Apple. Ils embarquent des coussinets ultra confortables qui englobent vos oreilles. Pour un meilleur maintien sans pression sur vôtre tête, ils sont également dotés d’un arceau en tissu mesh, d’une mousse à mémoire de forme et de branches télescopiques. Vous pouvez les porter plusieurs heures d’affilé sans aucune gêne.

D’un point vue technique, les AirPods Max sont équipés d’une puce Apple H1 dans chaque écouteur. Cela vous permet d’avoir un rendu audio impeccable, avec des basses profondes et des aigus nets. La réduction de bruit active est également à hauteur du prix du casque. Grâce aux six micros orientés vers l’extérieur et aux deux micros tournés vers l’intérieur, les bruits indésirables sont neutralisés avec efficacité. Votre voix est isolée pour vous permettre de passer des appels parfaitement audibles et ce, quel que soit le niveau sonore de l’environnement dans lequel vous vous trouvez.

Le mode Transparence vous donne par ailleurs la possibilité d’entendre les bruits autour de vous sans avoir à retirer votre casque. C’est particulièrement pratique quand vous souhaitez par exemple entendre les annonces dans une gare. Enfin, avec son autonomie de 20 heures avec l’ANC et l’audio spatial activés, vous pouvez utiliser votre casque durant de longs trajets.

