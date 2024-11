Black Friday : Boulanger frappe encore plus fort pour la dernière ligne droite, voici les meilleures offres

Boulanger passe à la dernière ligne droite du Black Friday. L'enseigne vient de lancer sa vague ultime d'offres pour terminer le mois en beauté.

Cette année, le Black Friday se tient le vendredi 29 novembre. Alors que Boulanger avait lancé les hostilités dès le 4 novembre 2024, l'enseigne entre désormais dans la phase active de l'événement. Dès maintenant, et ce, jusqu'au 2 décembre 2024, ce sera la dernière chance pour profiter des meilleures offres du Black Friday chez Boulanger.

Toutes les offres proposées depuis le début du moins sont toujours actives. Au cas où vous auriez raté une opportunité jusqu'à présent, il est encore temps d'en profiter. Boulanger a lancé une nouvelle vague de bons plans pour le 29 novembre. Voici plus bas notre sélection des meilleures offres sur le site de l'enseigne.

Black Friday Boulanger 2024 : les meilleures offres de la dernière ligne droite

Smartphones

Les tablettes

Audio

TV

Informatique

Autres

Xiaomi 14 512 Go à 599 € au lieu de 1099 €

Le plus récent des smartphones haut de gamme de Xiaomi perd 500 € sur son prix. Le Xiaomi 14 est ainsi disponible sur Boulanger à 599 € au lieu de 1099 € dans le cadre du Black Friday sur Boulanger. C'est quasiment la moitié de son prix de lancement. Et ce bon plan porte sur la version avec 512 Go de stockage.

Si vous recherchez un smartphone haut de gamme au prix d'un milieu de gamme, c'est l'offre à ne pas manquer. Vous avez encore ce week-end pour en profiter puisque le prix repassera à la normale après lundi prochain, soit après le 2 décembre 2024.

Galaxy S24 Ultra à 999 € au lieu de 1469 €

Toujours dans la catégorie des smartphones, on monte un peu plus en gamme avec le Galaxy S24 Ultra qui perd aussi près de 500 € sur son prix conseillé. Il s'affiche ainsi à 999 € au lieu de 1469 € sur Boulanger. Mais si vous avez un ancien appareil à céder, l'enseigne vous offre 100 € de bonus reprise au panier.

Le Galaxy S24 Ulra dans sa version avec 256 Go de stockage vous reviendra au final à 899 €, sans compter le montant éventuel de la reprise de votre ancien appareil.

Lenovo Tab M11 avec stylet à 159 € au lieu de 219 €

Si vous recherchez une tablette pas chère pendant le Black Friday, la Lenovo Tab M11 est sans doute l'une des meilleures offres du moment. Pour seulement 159 €, vous avez une tablette aux performances plus que correcte pour la plupart des besoins sur ce format d'appareil. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'elle est livrée avec son stylet. C'est plutôt rare pour ce segment de prix.

Ecouteurs Sony WF 1000 XM5 à 229 € au lieu de 319 €

Dans la catégorie des écouteurs sans fil, la référence de chez Sony est aussi à un prix très intéressant pendant le Black Friday chez Boulanger. Alors qu'ils s'affichent habituellement à 319 €, les écouteurs avec réduction de bruit sont à 229 €. C'est le meilleur prix que vous trouverez en ce moment.

TV LG OLED C4 2024 de 55 pouces à 1190 € au lieu de 1490 €

Vous pouvez vous offrir la TV OLED la plus équilibrée du catalogue de LG pour un budget d'un peu plus de 1000 €. Au lieu de 1490 €, la TV LG OLED C4 est actuellement à 1190 €. La réduction accordée est encore plus grande quand on sait que ce modèle a été lancé en 2024 au prix de 2000 €. Vous bénéficiez donc d'une remise d'environ 500 € sur ce modèle très populaire.

Et si vous préférez la taille supérieure, la version 65 pouces est aussi en promotion sur Boulanger pendant le Black Friday. Comptez 1690 € au lieu de 2190 €, ce qui correspond là encore à 500 € de réduction immédiate.