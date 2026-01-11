Vite, le MacBook Air M4 chute à 799 € pour quelques heures seulement !

Ce dimanche seulement, E.Leclerc propose une offre exceptionnelle sur une sélection de produits Apple. Avec la carte de fidélité, vous pouvez cagnotter 20% du montant acheté. Ça vous permet d’obtenir le MacBook Air M4 pour moins de 800 euros. Mais attention, ça se termine ce soir !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Généralement, ce sont les anciennes versions de MacBook Air comme le M2 ou le M1 qui bénéficient de grosses baisses de prix. Mais pour les soldes d’hiver 2026, E.Leclerc fait fondre le prix de la version la plus récente, à savoir le MacBook Air M4 13 pouces.

À sa sortie, ce modèle était disponible pour 1199 euros sur le site officiel d’Apple. Il est aujourd’hui affiché sur E.Leclerc pour 999 euros. Et si vous avez la carte de fidélité gratuite, vous pouvez récupérer 20% sur votre cagnotte, soit 199,80 euros. Pour rappel, vous pouvez ensuite utiliser l’argent sur votre cagnotte pour régler vos courses ou faire d’autres commandes sur le site internet. Au final, le MacBook Air M4 vous revient donc à seulement 799,20 euros.

C’est tout simplement le prix le plus bas jamais enregistré. Mais attention, vous n’avez que quelques heures pour profiter de cette offre puisqu’elle n’est valide que ce dimanche. Nous vous conseillons même de ne pas attendre la fin de journée pour prendre votre décision car les stocks risquent de se vider très rapidement.

Pourquoi choisir le MacBook Air M4 de 13 pouces ?

Sorti il y a quelques mois, le nouveau MacBook Air de 13 pouces est équipé de la puissante puce M4. Une fois encore, la marque Apple nous montre qu’elle est capable de faire des ordinateurs portables ultra-puissants tout en conservant un prix très attractif. C’est un modèle parfait pour les étudiants, les créatifs et les professionnels qui cherchent une machine légère (seulement 1,24 kg) avec d’excellentes finitions qu’ils pourront garder plusieurs années sans aucun problème.

Le MacBook Air M4 propose une nouvelle fois un superbe écran Liquid Retina de 13,6 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 664 pixels. Le rendu visuel est particulièrement réussi avec un excellent contraste et des couleurs fidèles.

Pour conclure, ce modèle offre également une excellente autonomie avec jusqu’à 18 heures d’utilisation continue. Vous pouvez donc l’emporter n’importe où sans vous soucier de prendre le chargeur ou de chercher une prise. Vous pourrez travailler, étudier ou vous divertir sans craindre la panne de batterie.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan