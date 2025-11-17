Vite, le Galaxy Z Flip 7 FE est à prix cassé pour le Black Friday !

Vous souhaitez vous acheter un nouveau smartphone et les modèles pliants de Samsung vous font de l’oeil ? Pour le Black Friday, la Fnac et Darty proposent le récent Galaxy Z Flip 8 FE à prix réduit. Vous pouvez vous l’offrir à 699 € au lieu de 1 002 € ! N’attendez pas pour en profiter car, à ce prix, le smartphone risque de rapidement être en rupture de stock.

Les amateurs de bons plans attendent le mois de novembre avec impatience. Durant le mois du Black Friday, vous pouvez en effet faire le plein bonnes affaires. Vous attendez une promotion intéressante pour acheter un nouveau smartphone ? Le moment est venu de craquer.

La Fnac et Darty proposent en ce moment le récent modèle pliant de Samsung à 699 € seulement alors qu’il est sorti il cet été à 1 002 € dans sa version avec 128 Go d’espace de stockage. C’est une affaire !

Galaxy Z Flip 7 FE : belle chute de prix pour le nouveau smartphone pliant de Samsung pour le Black Friday !

La famille des smartphones pliants de Samsung s’est à nouveau agrandie cette année avec l’arrivée de la série des Galaxy Z Flip 7. La version FE est la moins chère mais elle coûte tout de même 1 002 € dans sa version avec 128 Go d’espace de stockage. Heureusement, avec le Black Friday, vous pouvez l’avoir à prix cassé. Le Samsung Galaxy Z Flip 7 FE est un peu moins cher que le Z Flip 7 “standard” mais il n’a pas à rougir de ses caractéristiques.

Sous le capot, on retrouve un processeur Exynos 2400, déjà présent sur les Galaxy S24 et S24+. Avec ses 8 Go de RAM et son espace de stockage de 128 Go, c’est un smartphone capable de faire tourner sans souci l'immense majorité des applications actuelles, même les plus gourmandes.

Pour la dalle, la Samsung Galaxy Z Flip 7 FE embarque un écran principal Dynamic AMOLED 2x de 6,7 pouces protégé par un verre Gorilla Gass Victus 2. Cette dalle profite d’une résolution Full HD+ (2640 x 1080 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l’extérieur, le smartphone est doté d’un second écran de 3,4 pouces.

Coté autonomie, la batterie du Z Flip 7 FE dispose d’une capacité améliorée de 4000 mAh qui vous offre une excellente autonomie. Cela vous permet de tenir une journée sans avoir à recharger votre smartphone.

La partie photo n’est pas en reste puisque le Samsung Galaxy Z Flip 7 FE profite d’un capteur principal de 50 MP et d’un ultra grand-angle de 12 MP à l’arrière. À l’avant, une caméra selfie de 10 MP vient compléter le tout.

Enfin, ce nouveau est bien évidemment boosté par Galaxy AI, l’intelligence artificielle de Samsung. Vous avez ainsi accès à des fonctionnalités avancées comme la traduction instantanée d'applications tierces, de notes vocales, la rédaction générative et bien plus encore.

