Vente flash Single’s Day : profitez de Windows 10 et Office 2021 au prix le plus bas !

Alors que le 11 novembre approche à grands pas, Godeal24 propose une grande vente flash avec des prix mini sur de nombreux logiciels Microsoft comme Windows 10 et Office 2021 ! On vous détaille les offres dans cet article.

Le 11 novembre est peut-être loin, mais pour des millions d'acheteurs à travers le monde, il n'est pas trop tôt pour commencer à planifier ce qui sera probablement la plus grande vente en ligne de cette fin d'année. Le Single's Day, également connue sous le nom de 11.11, est devenue la plus grande vente en ligne de l'automne. Godeal24 propose pour le Single's Day les prix les plus bas sur tous les produits Microsoft, pour que vous puissiez augmenter votre productivité et profiter des avantages de licences Windows et Office officiels et authentiques.

C'est une très grande vente flash avec des réductions considérables sur tous les logiciels PC populaires. Les versions PC et Mac d'Office 2021 sont disponibles à un prix incroyablement bas. Les utilisateurs PC peuvent acquérir Office 2021 Professionnel pour 25,11 €. Et pour les propriétaires de Mac, le site propose l'édition 2021 Home & Business pour Mac à 36,66 €. En prime, si vous avez besoin à la fois d'Office et de Windows 11, vous pouvez profiter d'un pack comprenant Office 2021 Pro et Windows 11 Pro pour seulement 36,59 €. Achetez-le une fois, et vous aurez accès à toutes les applications Microsoft essentielles pour toujours, sans aucun frais mensuel ennuyeux. De plus, l'achat d'une licence à vie pour Windows 11 Pro coûte seulement 12,11 €. Il n'y aucun risque potentiel ici. Nul doute que si vous manquez cette opportunité, vous allez amèrement le regretter !

Les offres Single's Day chez Godeal24 sur Office et Windows

Godeal24 propose notamment ces offres exclusives :

Et vous pouvez économiser encore plus si vous achetez plus :

Vous pouvez aussi acheter un pack en réduction avec le code SGO62 :

D'autres offres exceptionnelles :

Et avec le code SGO50, profitez de -50% de réductions sur les produits suivants :

Godeal24 propose aussi des logiciels populaires et utiles comme :

Godeal24 connaît l'« historique » de chaque licence qu'elle vend, et les utilisateurs peuvent les utiliser sans aucun problème. Pour cette raison, les licences disponibles sur Godeal24 sont « à vie », c'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées sans restriction : le système d'exploitation sera mis à jour et pris en charge par Microsoft pendant toute sa durée de vie.

Guide d'achat sur Godeal24

Pour saisir ces offres incroyables, visitez rapidement Godeal24 et ajoutez vos articles préférés au panier. Vous pouvez choisir de vous inscrire ou de continuer en tant qu'invité pour remplir vos détails de paiement.

Optez pour l'option “CWALLETCO” et appuyez sur “Continuer”.

Contrôlez le contenu de votre panier et sélectionnez “Valider la commande”.

Vous serez ensuite dirigé vers une page pour sélectionner votre mode de paiement.

Pour conclure l'achat, vous pourriez, par exemple, choisir Paypal.

Acheter chez Godeal24, c'est économiser temps et argent grâce à des licences Microsoft à tarif préférentiel, ainsi qu'aux meilleurs logiciels de sécurité et d'autres outils essentiels pour votre ordinateur. Acquérez Windows et MS Office à des prix défiant toute concurrence. Vivez une expérience d'achat simplifiée avec la livraison numérique de Godeal24, qui vous envoie votre logiciel directement par e-mail immédiatement après l'achat. Avec un taux de satisfaction client de 98% qualifié d'“Excellent” sur TrustPilot et un support technique spécialisé disponible en continu, la qualité de votre achat est assurée.

Godeal24 assure un support technique professionnel disponible 24h/24 et 7j/7, un service après-vente durable et garantit une utilisation sans souci de ses produits.

Contact : [email protected]

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.