-30€ sur les cartes graphiques NVIDIA et une nouvelle IA révolutionnaire

Profitez dès maintenant d’un code promo exclusif pour -30€ de remise sur une sélection de cartes graphiques chez Rue du Commerce. En prime, NVIDIA présente une nouvelle IA révolutionnaire pour le monde du gaming : le Ray Reconstruction, inclus dans toutes les cartes graphiques qui propose le DLSS 3.5. On vous en dit plus ci-dessous.

En ce moment chez Rue du Commerce, vous pouvez bénéficier d’une remise de 30€ TTC sur l’achat de votre carte graphique NVIDIA grâce au code promo CARTEGRAPH30. Ce code est par exemple utilisable sur les cartes graphiques suivantes :

La PNY GeForce RTX™ 4060 Ti 8GB – VERTO Dual Fan à 389,90€ au lieu de 419,90€ avec le code CARTEGRAPH30.

La Msi GeForce RTX™ 4080 GAMING X TRIO 16Go à 1349,90€ au lieu de 1379,90€ avec le code CARTEGRAPH30.

La Msi GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8Go OC à 414,90€ au lieu de 444,90€ avec le code CARTEGRAPH30.

Vous pouvez ainsi profiter de la qualité de la technologie NVIDIA à prix réduit.

Les cartes graphiques NVIDIA : l’avenir du gaming à votre portée

La PNY GeForce RTX™ 4060 Ti 8GB – VERTO Dual Fan offre une expérience immersive et unique. Dotée d'une mémoire GDDR6 de 8 Go, compatible DLSS 3.5, et munie de connectiques comprenant 1x HDMI et 3x Display Port, elle garantit une performance élevée tout en assurant une régulation thermique adéquate grâce à son système de double ventilation et son excellente dissipation de la chaleur.

Acheter la GeForce RTX™ 4060 Ti 8GB – VERTO Dual Fan

Pour les passionnés à la recherche de la crème de la crème, NVIDIA propose également la Msi GeForce RTX™ 4080 GAMING X TRIO 16Go, un joyau incontournable pour tous les gamers. Ses 16 Go de mémoire GDDR6X traduisent une puissance de traitement impressionnante. De plus, grâce à ses ports HDMI et Tri DisplayPort, elle se prête parfaitement aux configurations multi-écrans.

Acheter la GeForce RTX™ 4080 GAMING X TRIO 16Go

Pour ceux qui ont un budget moins important, la Msi GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8Go OC apparaît toute indiquée. Equipée d'une mémoire GDDR6 de 8 Go, garantissant des performances rapides et fluides, essentielles pour le gaming et les tâches graphiques intenses. De plus, sa compatibilité avec le DLSS 3.5 assure une optimisation de l'image, permettant une résolution impeccable tout en maintenant des framerates élevés.

Acheter la GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8Go OC

DLSS 3.5 et Ray Reconstruction : L'aube d'une nouvelle ère pour NVIDIA

Ces 3 cartes graphiques sont compatibles avec le DLSS 3 et prennent en charge le DLSS 3.5 et sa nouvelle technologie de pointe : le Ray Reconstruction (RR). NVIDIA a en effet franchi une nouvelle étape et récemment présenté la dernière itération de la technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling).

Baptisée DLSS 3.5, elle intègre une IA innovante dénommée le Ray Reconstruction (RR) qui propulse la qualité d'image sur l'ensemble des GPU GeForce RTX à un autre niveau. Exit les denoisers configurés manuellement. Faites place à un réseau d'intelligence artificielle formé sur un supercalculateur. Cette IA est capable de générer des pixels de qualité supérieure à partir des rayons de lumières, garantissant des graphismes plus nets et réalistes.

Cerise sur le gâteau : les premiers jeux à intégrer à la fois le Full Raytracing (ou Path Tracing) et le DLSS 3.5 ne sont plus très loin. Parmi eux, Alan Wake 2 de Remedy attendu pour le 27 octobre, Portal RTX qui sortira le 8 décembre et l'extension palpitante de Cyberpunk 2077 intitulée Cyberpunk 2077: Phantom Liberty d’ores et déjà disponible. Et pour couronner le tout, en guise de célébration, un GTMK, validé par CDProjekt pour ces assets Cyberpunk, est désormais accessible pour les férus du jeu.

En somme, que vous cherchiez à optimiser votre setup gaming ou à vous plonger dans les avancées technologiques de NVIDIA, le moment n'a jamais été aussi opportun !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Rue du Commerce.