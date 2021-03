Vente Flash Fnac : grosse promo sur les Airpods Pro avec boîtier reconditionnés

Pendant quelques jours seulement, la Fnac vous propose 20% de réduction sur les Apple Airpods Pro blanc avec boîtier de charge reconditionné Grade A+ Reborn. Vous pouvez ainsi vous procurer les écouteurs pour moins de 200€ !

Découvrir l'offre chez la Fnac

Jusqu'au 21 mars prochain (inclus), la Fnac vous propose une paire d'Airpods Pro Blanc reconditionnés Grade A+ avec leur boîtier de charge pour seulement 199€ au lieu de 249€ habituellement. Une réduction de 20% à ne pas rater sur ces écouteurs dont le prix baisse rarement !

Attention, cette offre n'est valable que dans la limite des stocks disponibles et uniquement pour les produits vendus et expédiés directement par la Fnac. Avec les Airpods Pro, la Fnac vous offre les frais de livraison et 4 mois d'abonnement à la plateforme de streaming musical Deezer.

Airpods Pro : la qualité sonore Apple et une réduction de bruit active efficace

Sortis en 2019, les Airpods Pro se démarquent de leurs prédécesseurs par leur forme intra-auriculaire. Ils sont plus compacts et légers que les Airpods classiques et proposent une très bonne qualité audio, ainsi que la réduction de bruit active. Leur boîtier est lui aussi très compact et peut se glisser facilement dans votre poche. Spécialement conçus pour les produits Apple, l'ergonomie des Airpods Pro avec un iPhone ou un iPad est incomparable.

Côté autonomie, ils offrent jusqu'à 24 heures d'écoute sans coupure dont 4,5 heures en une seule charge. Si vous désactivez la réduction de bruit active et le mode Transparence, vous pouvez même atteindre les 5 heures d'écoute en une seule charge. À noter également : le boîtier peut vous faire bénéficier de 1 heure d'écoute après seulement 5 minutes de charge.

Les Airpods Pro proposés par la Fnac dans cette vente flash ne sont pas neufs, mais ils sont reconditionnés au Grade A+. Cela signifie qu'ils sont “comme neufs” et sans aucune marque d'usure. C'est le plus haut grade possible lorsqu'il s'agit de reconditionnement.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.