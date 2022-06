Vélos électriques : les bornes de recharge gratuites font leur début en Europe

Le division de Bosch dédiée aux vélos électriques, Bosch eBike System, et l'ONG britannique Sustrans ont uni leurs forces pour concrétiser un projet d'envergure : le déploiement de stations de recharge électrique gratuites sur l'ensemble du réseau cyclable national du Royaume-Uni.

La mobilité urbaine connaît une croissance exponentielle depuis ces dernières années. Rien qu'en France, on comptera un million de trottinettes électriques en circulation en 2022, si l'on en croit les dernières estimations du site Statista. Bien entendu, les vélos électriques occupent une part importante de ce secteur, et de nombreux constructeurs ont décidé de se lancer sur ce marché porteur, comme Citroën ou encore Peugeot avec l'eCO1.

Et comme avec les voitures électriques, il faudra investir massivement dans l'offre de recharge si l'on souhaite voir les vélos à assistance électrique se démocratiser en France et eu Europe. Une première étape pour atteindre cet objectif vient d'être franchie de l'autre côté de la Manche.

En effet, la marque Bosch eBike System a décidé d'unir ses forces avec l'ONG britannique Sustrans pour lancer le déploiement de centaines de stations de recharge électrique gratuites sur l'ensemble du réseau cyclable national du Royaume-Uni.

La recharge électrique gratuite pour tous…

“Ces stations de recharge donneront aux cyclistes la confiance nécessaire pour parcourir de longues distances dans la campagne britannique”, assure Sustrans dans son communiqué. Il faut rappeler que l'ONG à l'origine de la création du National Cycle Network, un réseau national de pistes cyclable de plus de 20 000 km en Grande-Bretagne.

Pour l'instant, le projet est à ses balbutiements avec six stations de recharge (baptisée PowerStations), notamment entre Bristol et Bath, dans la forêt de Sherwood et en Ecosse le long de la Caledonia Way. Vous l'aurez compris, le but de la manoeuvre est de rendre “les routes et la campagne britannique plus accessibles aux personnes qui utilisent des vélos électriques pour se déplacer”.

Sous certaines conditions pour l'instant

En revanche et c'est ici que le bât blesse, seuls les vélos électriques équipées de batteries Bosch peuvent pour l'instant utiliser les six premières PowerStations installées sur les axes du pays. Toutefois et d'après Sustrans, les stations de recharge seront à termes compatibles avec d'autres systèmes de batteries de vélos électriques. Selon la taille de la batterie, il faudra environ une heure de charge pour atteindre les 80% d'autonomie.

Notez que les utilisateurs n'auront pas à se munir de leur propre câble de recharge. En effet, il suffira de détacher la batterie du vélo et de la connecter au câble de charge monté à l'intérieur des compartiments de charge (dont l'accès peut être verrouillé par une clé fournie) pour procéder à la recharge. Ne reste plus qu'à attendre tranquillement durant le processus. Bien entendu, il serait intéressant de voir un projet similaire prendre vie en France, et on espère que ce sera le cas.