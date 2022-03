La France comptera un million de trottinettes électriques en 2022, les ventes cartonnent !

Le marché des trottinettes électriques se porte particulièrement bien en France. D'après le site Statista, les ventes ont explosé durant ces dernières années. Selon les dernières données, le cap du million d'exemplaires vendus devrait être dépassé dans le courant de l'année 2022.

En 2021, le secteur a déjà connu une excellente année, avec pas moins de 908 000 unités écoulées dans l'Hexagone, contre 640 000 en 2020. Cela représente une hausse significative des ventes de l'ordre de 42 %. À titre comparatif, on décomptait 2,7 millions de vélos vendus en 2020 en France, dont 510 000 à assistance électrique.

“Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à avoir recours à la trottinette électrique pour des déplacements domicile-travail réguliers ou quotidiens. Ces nouveaux usages, observés durant la crise sanitaire, se sont accélérés depuis la hausse des prix du carburant”, assure Grégoire Hénin, vice-président de la FP2M.

Les trottinettes électriques, une cible de choix pour les municipalités

Néanmoins, il faut rappeler que les trottinettes électriques ont de nombreux détracteurs. En effet, de nombreuses municipalités en France ont choisi d'encadrer leur utilisation, notamment après la multiplication des accidents et des nuisances pour les piétons comme pour les automobilistes. Paris affiche une politique particulièrement hostile et stricte contre les trottinettes électriques.

Depuis la fin novembre 2021, la vitesse des trottinettes électriques est limitée à 10 km/h dans tout Paris. La mairie a justifié cette décision par l'explosion des accidents dans les rues de la Ville lumière, avec plus de 300 accidents recensés en 2021 et qui ont occasionné 300 blessés et 2 décès. Cette mesure fait partie d'un ensemble de réponses de la ville pour réglementer l'utilisation des trottinettes électriques. Avant l'abaissement de la vitesse, la mairie a décidé d'interdire les trottinettes sur les Champs-Élysées la nuit, notamment pour empêcher la tenue de rodéos qui mettent en danger les piétons.

Les premiers parkings pour trottinettes ont également été installés dès 2019 pour éviter les stationnements sauvages sur la voie publique. À Dijon, des mesures similaires ont été adoptées. La capitale de la moutarde a choisi de limiter la vitesse des trottinettes électriques à 8 km/h dans tout le centre historique de la ville.