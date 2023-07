Le prochain modèle de trottinette Xiaomi arrive ! Il vient enrichir la gamme Electric Scooter 4, avec comme suffixe “Go”. Orienté “petit budget”, on vous dévoile ses caractéristiques, son prix et son design.

Avec le contrôle de plus en plus drastique sur les trottinettes en location dans les rues, la tentation de s'en procurer une pour soi est grande. Surtout si vous habitez Paris. Là, vous n'aurez bientôt plus le choix : les trottinettes en libre-service seront définitivement bannies de la capitale le 1er septembre prochain. Il faut donc se tourner vers les différents constructeurs, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a l'embarras du choix. Parmi eux, Xiaomi est de ceux qui proposent une gamme variée pour toutes les bourses, notamment avec sa dernière série en date, les Electric Scooter 4.

Ça tombe bien, Xiaomi étoffe cette gamme de trottinettes avec la Electric Scooter 4 Go. Entre des Electric Scooter 4 et 4 Lite au prix séduisant et un modèle “Ultra” puissant et confortable, la Xiaomi Electric Scooter 4 Go se positionne comme le modèle le plus accessible. Des concessions ont forcément dues être faites sur la vitesse maximale ou l'autonomie, mais ça ne rend pas le modèle inintéressant pour autant. Globalement, imaginez la 4 Go comme une version allégée de la 4 Lite. Côté design, on en est assez proche.

Xiaomi Electric Scooter 4 Go : prix et caractéristiques

La trottinette Xiaomi Electric Scooter 4 Go affiche des dimensions assez compactes : 108,8 x 42 x 117,3 cm. Et avec 13,7 kg sur la balance, c'est le modèle le plus léger de la gamme. La vitesse maximale est limitée à 20 km/h, pour un moteur de 250 W. L'entreprise chinoise semble vouloir proposer un produit peu imposant, plus taillé pour les courts trajets urbains parsemés d'obstacles que les longues balades en ligne droite (sans les proscrire bien sûr). La compacité impose d'ailleurs une limitation au niveau de la charge maximale fixée à 90 kg.

Pas de mauvaise surprise en terme d'autonomie compte tenu de son positionnement : vous devrez recharger la trottinette tous les 18 km environ, ce qui vous prendra 6h. Reste bien sûr la question du prix. Toujours dans cette idée de version “light”, c'est le moins élevé de la gamme 4. La Xiaomi Electric Scooter 4 Go coûtera 299 € en France. Nous ne connaissons pas encore la date de sortie de l'appareil, mais nous ne manquerons pas de vous en informer.

Source : Dealabs Magazine