Gogoro Pulse : avec ce scooter électrique, vous pourrez tirer une caravane

Avec un couple de 370 Nm, le Gogoro Pulse n'est pas juste un scooter électrique, c'est une petite bête qui serait capable de tracter une caravane ! Découvrez comment Gogoro repousse les limites avec son modèle le plus avancé à ce jour.

L'industrie des deux-roues électriques voit l'arrivée de nouveaux acteurs. BMW explore au-delà des motos traditionnelles, tandis que Honda se lance avec son premier scooter électrique, l'eM1 e, marquant son engagement envers une mobilité urbaine plus propre.

Peugeot enrichit le paysage avec ses vélos électriques connectés, offrant une alternative moderne pour les déplacements urbains. Ces avancées créent un contexte dynamique pour le lancement du Gogoro Pulse, qui se distingue par ses performances et son design innovant, bien que certains de ses modes de conduite soulèvent des questions quant à leur utilité en milieu urbain.

Le nouveau scooter électrique Gogoro Pulse a plus de couple qu’un SUV

Le Gogoro Pulse est un tout nouveau modèle de scooter électrique taïwanais. Il se distingue par son moteur H1 flambant neuf, au cœur du système Hyper Drive, offrant une puissance de 9 kW (15cv). Il fait donc partie de la catégorie des 125cc. Cette avancée technique permet au scooter d'atteindre un couple impressionnant de 378 Nm à la roue arrière, surpassant de loin les performances des scooters traditionnels. A titre de comparaison, cette valeur est supérieure à celle d’un SUV Lexus NX 300h S et son 2.5l turbo de 370Nm. De quoi largement tirer une caravane ! Si cette valeur est réelle, il sera intéressant de voir son effet sur l’usure de ses pneus et son adhérence, en particulier sous la pluie. Dans tous les cas, elle promet des accélérations fulgurantes comparées à ses rivaux dans la catégorie. Le 0-50 km/h est annoncé en 3.05 secondes.

L'une des innovations majeures du Pulse est son Smart Cockpit, intégrant un écran tactile panoramique HD de 10,25 pouces (attention en cas de chute !). Ce tableau de bord numérique, alimenté par le nouveau Snapdragon QWM2290 de Qualcomm, propose une interface utilisateur riche en fonctionnalités. Elle inclut 6 différents modes de conduite, incluant deux en particulier, dont on peut douter de la pertinence : tout-terrain et circuit. Elle possède aussi une navigation GPS avec informations de trafic en temps réel. Enfin, il est possible d'accéder l'emplacement des stations Gogoro GoStation (seulement à Taïwan) pour des changements de batterie rapides.

Source : Gogoro