Segway : vous ne perdre plus jamais votre trottinette électrique grâce à Apple Find my

Segway, l'un des leaders mondiaux du marché des trottinettes électriques, vient d'annoncer son intégration au réseau Find My d'Apple. Grâce à ce partenariat, les utilisateurs pourront géolocaliser facilement leurs appareils.

Si vous êtes un utilisateur Apple, vous connaissez probablement la fonctionnalité Find My d'Apple. Pour les autres, il s'agit d'un réseau qui offre un moyen simple et sécurisé aux utilisateurs pour géolocaliser des appareils compatibles via l'appli Localiser, disponible sur iPhone, iPad, mac ou Apple Watch (via l'appli Find Items).

En plus d'afficher sur une carte la position en temps réel de votre iPhone égaré, l'appli permet également de faire sonner votre appareil, de recevoir une notification lorsque vous l'avez laissé quelque part, ou bien de faire apparaître un message sur l'appareil perdu. Pratique pour laisser ses coordonnées en espérant qu'un bon samaritain souhaite vous aider à récupérer votre iPad. Depuis quelques années, des constructeurs tiers ont fait en sorte d'intégrer leurs produits au réseau Find My d'Apple. Ces appareils ont été approuvés par la marque à la pomme et bénéficient du logo “Works with Apple Find My”.

On retrouve notamment des écouteurs sans fil comme les Belikin Soundform Freedom True Wireless, les vélos électriques VanMoof S3 et X3 ou encore les traqueurs Bluetooth Chipolo One Spot. Or, Segway vient d'annoncer à son tour ce mercredi 28 juin 2023 son arrivée dans le réseau Find My.

Segway rejoint le réseau Find My d'Apple

Via ce partenariat, le constructeur de trottinettes électriques veut faciliter la géolocalisation de ses deux-roues en cas de vol ou de perte. “L'innovation est profondément ancrée dans l'ADN de Segway-Ninebot. Au fil des ans, l'entreprise a consacré d'importants efforts de recherche et de développement pour améliorer le confort de conduite, les performances et la sécurité […] Proposer Find My sur les modèles de trottinettes électriques est un véritable point de différenciation dans un secteur très concurrentiel”, assure Rudy Godoy, directeur France de la marque.

Précisons que tous les modèles de trottinettes électriques sont compatibles, de la MAX G2 à la série F2, F2 Plus, F2 Pro en passant par l'ES2 ou encore la très populaire Max G30 lancée en 2019. Pour rappel, Segway a fait de la sécurité l'un de ses principaux chevaux de bataille ses dernières années. Cela s'est matérialisé notamment avec l'intégration de pneus sans chambre à air autocicatrisants de 10 pouces, un guidon plus large avec des clignotants intégrés ou encore le verrouillage de la trottinette électrique via un code personnalisé.