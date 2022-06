Ce petit kit permet de transformer n’importe quel vélo en vélo électrique à moindre coût

La société suédoise vient de lancer un kit pour électrifier n’importe quel vélo. Ce petit moteur s’installe ainsi en seulement quelques minutes à l’arrière de votre deux-roues et permet d’atteindre facilement les 25 km/h réglementaires. Pour seulement 649 euros, il s’agit d’une solution de choix pour ceux qui ne préfèrent pas investir directement dans un vélo électrique.

Ces derniers temps, le vélo électrique a vu sa popularité grimper en flèche. La multiplication des pistes cyclables dans les grandes villes ainsi que les multiples aides gouvernementales pour inciter les Français à transitionner vers le deux-roues ont permis aux constructeurs de se faire une place sur un marché en pleine expansion. Toutefois, cedit marché souffre encore d’un autre de taille : un vélo électrique, ça coûte cher, très cher.

Un défaut qui fait le bonheur des autres, qui ont développé une solution toute trouvée : un kit pour ajouter soi-même un moteur électrique à son vélo. C’est notamment le cas de l’entreprise suédoise ZipForce, qui débute actuellement la commercialisation de son propre kit, le ZipForce ONE. Ce dernier dispose de nombreux avantages, à commencer par son prix : pour seulement 659 euros, il est un concurrent de taille aux bicycles déjà électrisés, qui dépassent régulièrement les 2000 euros.

Un vélo électrique en quelques minutes et à bas prix, c’est possible

Ensuite, il s’avère particulièrement simple à installer. En effet, il suffit de le clipser sur une des roues du vélo, ce qui ne prendra pas plus de quinze minutes environ. Grâce à son système d’assistance par friction, il permettra alors d’atteindre sans problème les 25 km/h, la vitesse maximum réglementaire en Europe. Par ailleurs, ce système s’accompagne d’une application pour smartphone qui permet de configurer à sa guise son fonctionnement, ainsi que d’avoir accès à plusieurs données de suivi.

Enfin, le kit complet ne pèse que 2,7 kg, ce qui n’alourdira pas trop votre vélo, d’autant que les modèles électriques accusent généralement d’un poids assez élevé. Le ZipForce ONE intègre une batterie de 313 Wh, qui offre une autonomie entre 30 et 50 kilomètres. Le tout est confectionné à partir de matériaux recyclables à 90 %. Toutefois, l’appareil n’est pas exempt de défaut. Les premiers tests relèvent une autonomie plus proche des 30 km que des 50, ainsi qu’un moteur particulièrement bruyant pour sa taille.

