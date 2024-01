Ce vélo électrique est fabriqué avec un matériau insolite, devinez lequel

Miloo, start-up genevoise, s'associe à Nespresso pour créer un vélo électrique à partir de capsules de café recyclées. Cette collaboration vise à promouvoir la mobilité durable en intégrant l'économie circulaire dans la conception de véhicules électriques.

L'innovation dans le secteur de la mobilité électrique se manifeste à travers des formes diverses. D'un côté, nous avons eu le développement d'un moteur électrique révolutionnaire, conçu pour parcourir des millions de kilomètres, marquant une avancée majeure vers l'économie circulaire dans l'automobile. Ce moteur, fruit d'un projet axé sur la durabilité, vise à réduire l'empreinte écologique des véhicules électriques en favorisant la réutilisation et le recyclage des composants.

De l'autre, l'extension du bonus pour l'achat de vélos électriques d'occasion en France et l'augmentation de l'adoption des vélos électriques au détriment de la voiture pour les déplacements quotidiens reflètent une tendance croissante vers des alternatives de transport plus écologiques et économiques. Dans ce contexte d'écologie et d'économie circulaire, est née l'étonnante association entre un fabricant de vélos électriques et Nespresso.

Miloo et Nespresso s’associent pour fabriquer un vélo électrique à partir de capsules de café

L'initiative de Miloo et Nespresso repose sur l'utilisation de matériaux recyclés pour la production de vélos électriques, soulignant l'engagement des deux entreprises envers la durabilité. Les cadres et les jantes et d'autres parties de ces E-Bikes seront fabriqués à partir d'aluminium de capsules de café recyclées, un choix qui reflète la vision commune de ces entreprises de réduire l'impact environnemental. Avec ce modèle, capable de rouler jusqu'à 45 km/h, le duo vise à encourager un changement vers des alternatives de mobilité plus vertes.

Ce partenariat illustre un pas en avant dans la conception de moyens de transport écologiques, en intégrant des matériaux recyclés dans des composants clés tels que le cadre. En choisissant des partenaires alignés sur leurs valeurs écologiques, Miloo et Nespresso démontrent qu'il est possible d'allier haute performance et respect de l'environnement. Les fondateurs de l’entreprise, Anna Bory et Daniel Van Den Berg, mettent en avant une approche où innovation et écologie se rencontrent pour redéfinir la mobilité urbaine, faisant de leurs vélos un symbole de l'économie circulaire en action.

Source : Seesichtmagazin