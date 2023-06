ChatGPT est directment intégré dans ce vélo électrique, c’est une première mondiale

Urtopia est un fabricant de vélos électriques qui se targue d’être le premier au monde à avoir intégré l’IA conversationnelle ChatGPT directement dans ses cycles.

Dans son communiqué de presse, Urtopia se targue d’avoir créé la sensation grâce à une gamme de vélos électriques d’un nouveau genre lors de l’Eurobike 2023, le plus important salon consacré à la bicyclette. Non seulement leur nouvel e-bike est connecté, mais de plus il communique directement avec ChatGPT. La fonction de reconnaissance vocale de la compagnie allemande combinée à la puissance de l’IA conversationnelle d’OpenAI fait de ce vélo électrique intelligent « un compagnon exceptionnel pour les cyclistes ».

Les vélos intelligents d’Utopia ont d’autres atouts dans leurs manches. En plus de l’IA et de leurs systèmes de navigation GPS intégrée, d’antivol, et de sécurité de conduite, ils sont aussi « connectés à Apple Health et Strava. Grâce à l’intégration des données de santé de l’Apple Watch, les cyclistes peuvent surveiller leur fréquence cardiaque pendant qu’ils pédalent, tandis que le vélo ajuste automatiquement la compensation de puissance ».

Grâce à ce vélo électrique, ChatGPT vous accompagnera dans tous vos trajets

Les cyclistes les plus aguerris utilisent d’ores et déjà des applications sur leur smartphone lorsqu’ils roulent. Il sera bientôt possible d’utiliser ChatGPT dans sa version iPhone ou Android. Le point sur lequel Urtopia se démarque, c’est au niveau de l’ergonomie : pour s’adresser à l’IA en pédalant, il suffit d’appuyer sur un bouton idéalement placé sous le pouce, et de parler. La commande vocale devrait rendre les échanges plus faciles et naturels.

L’intégration de l’IA dans un vélo électrique telle que le présente Urtopia est-elle vraiment utile ou tient-elle plutôt du gadget ? Vous seuls pourrez en juger, mais l’initiative d’Urtopia démontre que l’Intelligence artificielle arrive dans tous les objets et véhicules de notre quotidien, et ils ne sont pas près d’en disparaître. Les constructeurs automobiles tels que BMW et sa Digital Emotional Experience, mais aussi les autres fabricants de cycles veulent également intégrer ce genre de technologie dans leurs produits.