Peugeot lance l’eC01, un vélo électrique urbain avec 120 km d’autonomie à 2099 €

Peugeot enrichit sa gamme de vélos électriques avec l'eC01, idéal pour les déplacements urbains. La marque annonce une autonomie de 120 km, une belle performance qui surclasse bon nombre de ses concurrents dans le domaine. Comptez tout de même 2099 € pour l'entrée de gamme, qui monte jusqu'à 3199 € pour sa version la plus chère. Ce dernier modèle est le seul à être équipé de pneus tout-terrain.

Le vélo est devenu l'un des moyens de locomotion les plus populaires chez les urbains, qui le préfèrent souvent aux polluantes et encombrantes voitures. Peugeot l'a bien compris et a développé une nouvelle gamme de vélos électriques spécialement dédiés à l'utilisation en ville. Baptisés “eC01“, ces VAE formulent une promesse de taille : 120 km d'autonomie en moyenne, soit plus que la plupart de leurs concurrents.

La batterie Bosch, différente selon le modèle, se niche dans le tube principal, ou dans le porte-bagage pour la version la moins chère. Feux avant et arrière, garde-boue, béquille, les-deux roues disposent de tout l'équipement nécessaire pour rouler en toute sécurité dans un milieu urbain. Seul défaut, son poids très conséquent de 26 kg. On est bien au-dessus du vélo électrique le plus léger du monde, qui affiche 6,8 kg.

4 modèles de 2099 € à 3199 €

On compte un total de 4 modèles d'eC01, dont la principale différence se trouve au niveau de la batterie. L'eC01 D9 Active est équipé d'un moteur Bosch Active Line qui, associé à une batterie de 300 ou 400 Wh, peut tenir la route entre 120 et 145 km. Il se vend au prix de 2099 €. L'eC01 D9 Active Plus, quant à lui, s'affiche à 2699 €. Son moteur Bosch Active Line Plus et sa batterie 400 ou 500 Wh lui assurent une autonomie comprise entre 120 et 145 km.

L'eC01 Performance, autre modèle milieu de gamme, se dote d'un Bosch Performance Line et d'une batterie 400 ou 500 Wh pour une autonomie comprise entre 95 et 120 km. Prix de vente : 2999 €. Le modèle haut de gamme, intitulé eC01 CrossOver, est le seul à profiter de pneus tout terrain Schwalbe Hurricane 57-584. Son moteur Bosch Performance Line et sa batterie 500 Wh permettent une autonomie de 120 km, le tout pour 3199 €.