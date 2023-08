Segway lance la Ninebot E2 Plus E, une trottinette électrique pour les budgets serrés

Segway vient d'ajouter à son catalogue deux nouvelles trottinettes électriques destinées aux petits budgets : les E2 et E2 Plus. Pour moins de 400 €, ces deux-roues se présentent comme une bonne porte-entrée vers l'intermodal.

En février 2023, Segway a fait peau neuve en annonçant l'arrivée dans son catalogue d'une armada de nouvelles références, notamment des scooters, des trottinettes et des karts électriques. Concernant les trottinettes, quatre séries inédites ont été dévoilées, à savoir la Max G2, la F2 Series, les E2 Series et enfin les C2 Series (réservées aux enfants).

Et alors que Xiaomi vient tout juste de révéler tous les détails sur l'Electric Scooter 4 Go, sa futur trottinette électrique, Segway compte bien répliquer. Pour ce faire, la marque va s'appuyer sur la gamme E2 Series et plus particulièrement la E2 Plus E, tout juste ajoutée au catalogue.

L'E2 Plus E, la réponse de Segway à Xiaomi

Pour résumer, la Ninebot E2 Plus E se présente comme une trottinette électrique abordable et pratique. Cette version Plus affiche une vitesse maximale de 25 km/h, comme le veut la législation européenne. Propulsée par un moteur de 500W, elle permet selon le constructeur de monter sans effort des pentes jusqu'à 15% d'inclinaison.

Avec une autonomie de 25 km, l'E2 Plus se destine surtout aux utilisateurs qui cherchent une solution de mobilité urbaine pour réaliser leurs trajets quotidiens. Au total, elle propose trois modes de conduite différents :

Standard Mode : un équilibre entre vitesse et portée avec une vitesse maximale de 15 km/h

Sport Mode : vitesse plus rapide, puissance plus élevée avec une vitesse maximale de 25 km/h

Walk Mode : une conduite douce limitée à 5 km/h

Poids plume et sécurité optimale

Fait plutôt appréciable pour ceux qui débutent dans l'univers de l'intermodal, la E2 Plus E pèse seulement 14,4 kg sur la balance. Autre argument non négligeable, l'E2 Plus E embarque des pneus alvéolés de 8,1 pouces résistants à la crevaison. Ces pneumatiques ne nécessitent pas d'entretien et affichent une meilleur capacité d'absorption des chocs. Concernant la sécurité, le constructeur promet un freinage efficace et fiable grâce à l'utilisation d'un frein électronique à l'avant et d'un frein à tambour mécanique à l'arrière.

De plus, l'E2 Plus E est équipée d'un feu avant de 2,1 W pour une meilleure visibilité jusqu'à 13,5 mètre de distance. Quant aux réflecteurs, ils sont certifiés E-MARK. De quoi s'assurer d'être vu par les autres usagers de la route. Enfin, l'E2 Plus E dispose d'un grand tableau de bord de 2,8 pouces, sur lequel l'utilisateur pourra retrouver toutes les informations essentielles comme la vitesse et le niveau de la batterie. Sur le site du constructeur, la Ninebot E2 Plus E est affichée au prix de 349 €. Pour les curieux, sachez qu'un test complet arrive prochainement sur Phonandroid. Attendez notre verdict avant de passer à la caisse !