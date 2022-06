Ce vélo électrique affiche une autonomie record de 500 km

La marque Optibike vient d'annoncer le lancement officiel du R22 Everest. Ce vélo électrique aux allures de Speedbike est capable de parcourir 500 km en une seule charge ! Seulement, il faut composer avec un prix de vente particulièrement élevé : 17 900 dollars.

Depuis plusieurs années maintenant, le marché de la mobilité urbaine a connu une croissance sans précédent. Rien qu'en France et selon les dernières estimations du site Statista, on devrait dépasser le million de trottinettes électriques en circulation.

Face à cet engouement de la part du public, de nombreux constructeurs se sont lancés sur ce secteur porteur, comme Peugeot avec l'eCO1, un vélo électrique doté de 120 km d'autonomie affiché à 1299 € ou encore Lidl, qui a récemment créé l'événement avec son vélo électrique vendu à prix cassé sous la barre des 1000 €.

Or, en ce vendredi 10 juin 2022, c'est au tour de la marque Optibike d'annoncer le lancement d'un tout nouveau vélo électrique. Et autant dire qu'il compte s'imposer comme une référence de l'autonomie. En effet, le R22 Everest a une particularité : dans son cadre robuste en carbone, il embarque deux accumulateurs imposants de 1630 Wh chacun, soit 3260 Wh au total.

De fait et grâce à cette capacité généreuse, le R22 Everest affiche une autonomie incroyable de 500 km en une seule charge ! Soit l'équivalent d'un trajet Paris-Bordeaux. Vous l'aurez compris, l'accent a été mis sur l'autonomie. En plus de ces batteries, le R22 Everest est équipée d'une suspension intégrale, essentielle pour offrir plus de confort sur les longs trajets et pour absorber les chocs éventuels. Il faut dire que la bête pèse déjà la bagatelle de 42 kg.

500 km d'autonomie… à condition de ne pas dépasser les 25 km/h

Ce ne sont pas les seules caractéristiques impressionnantes de ce vélo électrique. Grâce à son moteur de 1700 W et ses 190 Nm de couple, le R22 Everest affiche une vitesse de pointe de 45 km/h. Néanmoins, à cette vitesse, le vélo change de catégorie et devient un Speedbike. En outre, l'autonomie chute fatalement à 160 km.

De fait et pour atteindre les 500 km promis, il ne faudra pas dépasser les 25 km/h. Quoi qu'il en soit, la législation autorise les vélos dont la puissance nominale électrique ne dépasse pas 250W, soit une vitesse de 25 km/h.

Mais si ce R22 Everest vous séduit, un caractéristique de taille devrait vous refroidir : son prix. En effet, le dernier produit d'Optibike est affiché au tarif prohibitif de 17 900 dollars ! Dans tous les cas, le constructeur n'a pas encore annoncé de disponibilité sur le marché français, alors si vous êtes intéressés il faudra passer par l'import.

