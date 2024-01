BMW prépare un véhicule à deux roues, mais ce n’est pas une moto !

Une récente découverte sur un site de brevets révèle les plans d'une trottinette électrique pliable conçue par BMW. Avec son design innovant, ce concept non encore officialisé dévoile un modèle avec un système pliant bien différent de ce qu’il se fait généralement sur le marché.

L'engouement des constructeurs automobiles pour le marché des trottinettes électriques n'est pas un phénomène nouveau. Mercedes, par exemple, s'était déjà lancé dans l'aventure des trottinettes il y a quelques années. Plus récemment, au CES 2024, un cas similaire a été observé : une entreprise a acquis des licences pour commercialiser des trottinettes électriques sous des noms de voitures célèbres comme Bugatti ou la Fiat 500. Cela indique peut-être une reconnaissance de la valeur de ce marché par les marques automobiles, ou alors un désir d'associer leur prestige à ces produits de mobilité.

Malgré l'intérêt des constructeurs automobiles, les leaders actuels du marché des scooters électriques restent des marques dédiées comme Xiaomi. La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, par exemple, se distingue par ses spécifications techniques impressionnantes, offrant une combinaison équilibrée de performance et de praticité. Cependant, avec l'arrivée du futur modèle de BMW, le marché pourrait assister à une évolution significative. Les innovations annoncées pour cette trottinette électrique pliable, notamment en termes de design et de fonctionnalité, suggèrent qu'il pourrait non seulement rivaliser avec, mais potentiellement surpasser les modèles existants.

BMW travaille sur un concept de trottinette électrique surpuissante

Selon les spécifications extraites du brevet de Patent Guru, la trottinette électrique de BMW serait équipée d'un moteur dont la puissance maximale atteindrait 500W, ce qui est standard pour une utilisation urbaine. Cependant, elle disposerait d'une option intéressante : si elle active une fonction de stabilisation automatique, la puissance du moteur peut s'élever jusqu'à 1400 watts. Dans ce cas, environ 60% de cette puissance supplémentaire, soit 840 watts, serait spécifiquement allouée à cette technologie de stabilisation. Bien que le brevet ne détaille pas cette fonction de stabilisation, cette caractéristique pourrait représenter un atout majeur pour le constructeur dans ce segment. Malgré l'absence de précisions sur la vitesse maximale, il est évoqué une réglementation allemande limitant les scooters à 20 km/h. Ceci laisse néanmoins entrevoir la possibilité de versions plus rapides destinées aux marchés internationaux.

Cette trottinette électrique de BMW se distingue par un mécanisme de pliage innovant où la roue arrière se replie vers l'intérieur, se logeant astucieusement dans un espace dédié au centre du cadre. Ceci pourrait rendre l'appareil plus compact et facile à transporter une fois plié. Ce n'est pas la première incursion de ce constructeur dans le domaine des trottinettes électriques. Mais ce modèle marque un engagement plus sérieux comparé à son initiative précédente de 2019, réalisée en partenariat avec la société Micro. Ce nouveau modèle a l'aire d'un travail de conception et d'ingénierie plus approfondi. Bien que nous ne pouvons pas deviner son avenir commercial, l'historique de la marque dans la matérialisation de concepts avant-gardistes en produits concrets nous incite à rester attentifs à l'évolution de ce projet.

Source : Patentguru