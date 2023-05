Lidl lance 2 vélos électriques ultra attractifs en Europe

Lidl vient d'ajouter sur les marchés belges et allemands deux nouveaux vélos à assistance électrique : les Crivit X et Y. Pensés pour une utilisation urbaine, ces deux VAE se montrent particulièrement séduisants sur le papier, surtout avec un prix fixé sous les 1200 €.

Lidl, la référence européenne du hard-discount, a pris pour habitude de diversifier son catalogue et ses offres pour rester compétitive. Aujourd'hui, la firme a plus d'une corde à son arc, entre les produits dédiés à la domotique, le fameux Monsieur Cuisine Smart qui s'arrache, sa smartwatch à 65 € ou encore plus récemment les vélos électriques Zündapp Z810 et ZF20 Speed Folder.

Concernant les VAE, les références disponibles sur le marché français se limitent aux deux modèles cités plus haut ainsi qu'au Zündapp Trekking 7.7 700c. Mais les choses pourraient changer prochainement.

Lidl présente deux VAE au rapport qualité-prix imbattable

En effet, l'enseigne vient de lancer sur les marchés belges et allemands deux nouveaux modèles via sous la marque Crivit (qu'elle utilise notamment pour les vêtements et les accessoires de sport). Le premier, le Crivit Urban e-Bike X, est à cadre haut, tandis que l'autre, le Crivit Urban e-Bike Y, opte pour un enjambement bas.

De fait, il faudra opter pour l'un ou l'autre selon ses préférences et surtout sa taille, le Crivit X étant pensé pour les utilisateurs mesurant entre 1,70 m et 1,95 m, et le Y pour les personnes entre 1,60 m et 1,90 m. Hormis cette petite spécificité, les deux VAE partagent la même fiche technique.

Tout d'abord, on retrouve dans le moyeu de la roue arrière un moteur électrique 250W Mivice M080 avec un couple de 40 Nm. Il s'accompagne d'une batterie au lithium de 360 Wh (36V – 10 Ah), installée dans le tube de la selle. Notez d'ailleurs que cette dernière est amovible, pratique pour la recharger à la maison ou au bureau. Elle dispose également d'un antivol.

70 km d'autonomie et transmission en carbone

Bien entendu, ces deux VAE respectent à la lettre la législation européenne en vigueur. En d'autres termes, ils ne dépassent pas les 25 km/h. Côté autonomie, on pourra parcourir 70 km avec une charge complète. Il faudra d'ailleurs 3h30 pour atteindre les 100 %.

Sur le guidon, l'utilisateur dispose d'un écran LCD pour consulter le niveau de charge de la batterie et activer l'un des cinq niveaux d'assistance disponibles. Concernant la partie cycle, les Crivit X et Y emploient une transmission directe à courroie en carbone. Un système qui a le mérite de nécessiter peu d'entretien, mais qui induit forcément plus d'efforts de la part de l'utilisateur en fortes montées.

A lire également : Scooters et vélos électriques – voici tout ce qui va changer pour le bonus écologique en 2023

Le tout pour moins de 1200 €

Autre bon point à attribuer aux deux VAE de Lidl : la présence de freins à disque hydraulique signés Tektro, à l'avant comme à l'arrière. Pour compléter ce package déjà séduisant, on retrouve ensuite un dispositif d'éclairage, une sonnette, des réflecteurs, une béquille latérale, des pneus de 27,5 pouces et une certification IPX5 pour les éclaboussures d'eau. Précisons enfin que les deux VAE pèsent 20 kg. Concluons maintenant avec les prix. Affichés d'ordinaire à 1699 €, les deux VAE sont proposés en Allemagne et en Belgique au tarif de 1199 €.

Pour l'instant, ces deux vélos à assistance électrique ne sont pas encore disponibles en France. Néanmoins, Lidl vient tout juste d'ouvrir sa boutique en ligne, ce qui laisse bon espoir de voir arriver dans les prochaines semaines les Crivit X et Y sur le marché hexagonal.

Source : CleanRider