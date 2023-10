Segway présente la E2 Pro E, une trottinette électrique qui mise tout sur l’autonomie

Segway vient d'annoncer le lancement en France d'un nouveau modèle de trottinette électrique : la Ninebot E2 Pro. Pour se démarquer, elle pourra compter sur ses équipements de confort, de sécurité et sur son autonomie prolongée.

Après la Ninebot E2 Plus E, une trottinette électrique réservée avant tout aux budgets serrés, Segway vient d'annoncer le lancement sur le marché français d'un nouveau modèle. Baptisée Ninebot E2 Pro E, ce deux-roues veut tenter de se démarquer par sa proposition, qui allie selon le constructeur “puissance, autonomie, sécurité et confort”.

D'après la marque, l'E2 Pro E rassemble les dernières technologies développées par le constructeur pour la mobilité urbaine. Ainsi, la trottinette électrique se distinguera avant tout par son autonomie généreuse de 35 km (en mode de conduite Standard) et de 27 km en Mode Sport (soit 25 km/h comme le prévoit la législation européenne en vigueur).

Segway dévoile l'E2 Pro E, une trottinette axé sur l'autonomie et la sécurité

En mode Economie d'énergie, soit à une vitesse de 15 km/h, il est même possible de parcourir jusqu'à 40 km d'après les estimations du fabricant. D'après Segway, la technologie propriétaire RideyLong permet d'augmenter l'autonomie de 20 %, tout en conservant la même batterie de 275 W déjà présente sur d'autres modèles. L'E2 Pro E promet également une belle puissance, notamment en montée grâce son moteur à propulsion arrière de 750 W. Selon les dires de la marque, les utilisateurs pourront franchir sans peine des pentes jusqu'à 18 % d'inclinaison.

Abordons ensuite les équipements de sécurité et de confort. Pour assurer une meilleure stabilité, notamment sur routes mouillées, glissantes ou dangereuses, l'E2 Pro E embarque le TCS, un système de contrôle de la traction. Pour résumer, il s'agit d'un antipatinage qui empêche les dérapages sur les pistes délicates. On notera ensuite la présence de clignotants intégrés, pour une meilleure visibilité, et l'utilisation de pneus larges tubeless de 10 pouces protégés contre les fuites d'air.

Comme l'avait annoncé Segway en juin 2023, la E2 Pro E profitera également de l'intégration de Apple Find My. En d'autres termes, les propriétaires d'iPhone, d'iPad ou de Mac pourront retrouver facilement leur trottinette en cas de vol ou de perte via l'appli Localiser. Précisons que l'engin bénéficie aussi d'une application compagnon, depuis laquelle on pourra suivre ses trajets, consulter la durée de vie de la batterie ou encore personnaliser les préférences de conduite. L'E2 Pro E est disponible dès ce vendredi 27 octobre 2023 en France au prix de 449 €.