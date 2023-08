Star Wars Jedi Survivor va sortir sur PS4 et Xbox One, les anciennes consoles n’ont pas dit leur dernier mot

Star Wars Jedi Survivor ne sera finalement pas un jeu exclusif aux consoles « new gen ». EA a en effet annoncé son intention de porter le titre sur la PS4 et la Xbox One. Un défi technique pour le studio Respawn Entertainment.

Star Wars Jedi Survivor, sorti en avril dernier, est disponible sur PC, mais aussi sur PS5 et Xbox Series X/S. Alors qu’une version pour les « vieilles » PS4 et Xbox One n’étaient pas à l’ordre du jour, EA fait machine arrière en promettant une commercialisation prochaine.

Selon The Verge, le PDG d’EA, l’éditeur de Jedi Survivor, a annoncé le portage du titre sur les augustes machines lors d’une réunion entre les investisseurs. Pas de date de sortie ni d’image, juste une déclaration :

« Grâce à la force de cette franchise légendaire et à la demande de la communauté, nos équipes de développement sont actuellement au travail pour porter Jedi Survivor sur PS4 et Xbox One. »

Star Wars Jedi Survivor devrait bientôt arriver sur PS4 et Xbox One

Star Wars Jedi Survivor avait été annoncé comme un projet exclusivement « new gen », puisque profitant pleinement des capacités des consoles actuelles. Un choix qui a permis à Respawn d’être plus libre dans son développement, mais qui l’a également coupé de bon nombre de joueurs potentiels.

A lire aussi – Test Star Wars Jedi Survivor : le premier en mieux, tellement mieux

Nul doute que les sacrifices techniques seront nombreux pour faire tourner le titre sur des hardwares qui ont maintenant dix ans. Pour rappel, Survivor est conçu avec le moteur Unreal Engine 4, donc déjà largement utilisé ces dernières années et optimisé pour ces consoles. On attend de voir si le titre restera fluide et surtout agréable à jouer, malgré les limitations techniques.

Jedi Survivor est la suite directe de Jedi Fallen Order sorti en 2019. On y suit Cal Kestis pendant le règne de l’Empire, un Jedi qui a échappé à l'Ordre 66. Ce deuxième volet reprend la formule du premier en l’améliorant sur tous les points. Par exemple, la structure en Metroidvania mise sur un monde plus ouvert et les combats sont plus dynamiques et plus diversifiés. Une recette gagnante. Si aucun chiffre n’a été donné, EA a annoncé qu’il avait déjà dépassé son prédécesseur en termes de ventes. Des ventes qui pourraient s’envoler avec des versions « old-gen ».

Une bonne nouvelle pour les joueurs qui n'ont pas encore sauté le pas de la new gen. Survivor est un excellent jeu que nous vous conseillons fortement.

Source : The Verge