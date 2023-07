La Nintendo Switch 2 devrait sortir en 2024, développeurs et partenaires l’affirment

D'après plusieurs sources citées par nos confrères du site spécialisée VGC, la Nintendo Switch 2 pourrait bien débarquer dès le second semestre 2024. En outre, des kits de développement de la console seraient d'ores et déjà entre les mains de certains studios, ce afin de préparer le lancement.

On ne compte plus le nombre de rumeurs plus ou moins fantaisistes sur la Nintendo Switch 2. Néanmoins, ces dernières semaines, plusieurs partenaires clés de BigN se sont livrés à quelques indiscrétions. Ainsi et selon des rapports de Foxconn, les revenus de la société chinoise devraient exploser en 2024 grâce à l'arrivée d'un nouveau produit estampillé Nintendo, ce qui conforte donc les théories autour d'un lancement dès l'année prochaine.

Cette fenêtre de sortie a également été évoquée récemment par la compagnie chinoise PixArt, un collaborateur de longue date qui a notamment fourni le SoC des Joy-Con ainsi que d'autres pièces sur de précédentes machines du constructeur nippon comme la Wii et la Wii U. Dans son dernier rapport financier, le fabricant parle du lancement d'une nouvelle machine par “une entreprise japonaise qui n'a pas lancé de nouvelles consoles depuis des années”.

Un lancement de la Switch 2 en 2024 pour compenser des pertes

Vous l'aurez compris, il y a de fortes chances pour qu'il s'agisse de BigN, Sony ayant lancé sa PS5 en novembre 2020. Histoire d'enfoncer le clou, nos confrères du site spécialisé VGC viennent de publier un nouvel article sur le sujet. D'après plusieurs sources dans la confidence des projets de Nintendo, la firme japonaise vise le seconde semestre 2024 pour lancer sa nouvelle console.

L'idée étant de s'assurer d'avoir des stocks suffisants pour le lancement (probablement pour ne pas vivre le calvaire de Sony et Microsoft lors de la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X). D'après Dr. Serkan Toto, consultant en industrie cité par VGC, cette fenêtre de sortie est tout à fait probable. En effet, l'entreprise aurait prévu une baisse à deux chiffres des ventes de hardware et de software, une chute inévitable après 7 ans de présence sur le marché pour la Switch.

A lire également : Nintendo Switch 2 – attention, ces images très convaincantes sont probablement fausses

“Je dirais généralement qu'en regardant les finances de Nintendo, il semble clair qu'il est temps de lancer un nouveau matériel en 2024. Les ventes de consoles devraient déjà chuter de 16,5 % d'une année sur l'autre au cours de l'exercice actuel, tandis que la baisse des ventes de logiciels devrait attendre 15,9 %”.

Il poursuit : “Le seul moyen d'empêcher ces pertes de s'aggraver lors du prochain exercice fiscal est un nouvel appareil, et le second semestre 2024 me semble être une fenêtre de sortie réaliste”.

Ecran LCD, cartouches et mémoire interne plus importante

Ce n'est pas tout. Trois autres sources de VGC ont dévoilé quelques détails techniques sur la machine :

Il s'agirait toujours d'une console hybride, utilisable à la fois en portable et en mode docké

la console serait équipée d'un écran LCD et non OLED, ce afin de limiter les coûts de production au profit d'une plus grande capacité de stockage interne

la Switch 2 utiliserait toujours des cartouches comme support physique pour les jeux

Bien entendu, il conviendra de prendre l'ensemble des ces déclarations avec d'énormes pincettes, faute d'annonce officielle de la part de Nintendo.