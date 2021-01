Xbox Series S : la console pas assez puissante pour les développeurs ?

Certains développeurs commencent à se plaindre de la Xbox Series S en raison de ces limitations techniques. Avec seulement 10 Go de RAM et une résolution capée à 1440p, les développeurs doivent apporter des optimisations supplémentaires pour que leur jeu tourne sans accro sur la petite sœur de la Xbox Series X.

La Xbox Series S n'est pas forcément très appréciée chez certains développeurs. Selon eux, les limitations techniques de la console les contraignent à revoir à la baisse les performances graphiques de leur titre et à procéder à des optimisations afin de faire tourner leur jeu correctement sur Xbox Series S.

À ce sujet, le PDG du studio Exor Studios, à l'œuvre actuellement sur le jeu de survie The Riftbreaker, assure qu'il aurait été plus simple de développer uniquement pour la Xbox Series X. “La taille de la mémoire disponible dans la Xbox Series S est le point déterminant pour toute cette génération de consoles, car les caractéristiques de jeu doivent être adaptées aux spécifications les plus basses. Du point de vue d'un développeur, il serait beaucoup plus facile d'avoir seulement un kit Xbox Series X”, déclare-t-il dans les colonnes du site Wccftech.

Il est certain qu'avec seulement 10 Go de RAM GDDR6, une résolution capée à 1440p et un GPU bien plus lent (4 TFLOPS contre 12 TFLOPS pour la Series X), développer sur Xbox Series S représente un challenge supplémentaire pour les développeurs. La plupart du temps, ils doivent faire des concessions graphiques, comme viennent de l'annoncer les équipes de 505 Games, les papas de Control.

En effet, Control a été réédité dans une version Ultimate Edition, qui regroupe l'ensemble des DLC du titre. Dans cette mouture, le jeu profite de la puissance des consoles next-gen pour proposer de nouveaux modes graphiques. Ainsi, les joueurs Xbox Series X et PS5 pourront choisir entre le mode Performance (1140p, 4K upscalée, 60 FPS sans Ray-Tracing) et le mode Graphique (1140p, 4K upscalée, 30 FPS et Ray-tracing).

Sur Xbox Series S, il faudra seulement se contenter du mode Performance en 900p, avec du Full HD upscalé, à 60 FPS sans Ray-Tracing. Avant de le supprimer, les développeurs de 505 Games s'étaient fendus d'un petit commentaire lourd de sens : “Il s'agit d'une limitation du hardware, non du jeu”. En d'autres termes, on a fait ce qu'on a pu avec la Xbox Series S.

Si pour certains développeurs, la Xbox Series S est un frein au développement, pour d'autres au contraire, les limitations techniques de la Xbox Series S ne sont pas si insurmontables. “Moins de mémoire et un GPU plus lent sont des choses que la plupart des développeurs peuvent adapter dynamiquement en changeant les résolutions et les effets graphiques, tandis que des solutions de stockage différentes ou des performances CPU très variables sont beaucoup plus difficiles à adapter. Dans l'ensemble, nous ne pensons pas que la Series S limitera de manière significative les progrès dans le développement des jeux à l'avenir”, assurent les développeurs de Warhammer 40 000 : Dark Tide dans les colonnes de GamingBolt.

