Voitures électriques : les ventes mondiales battent encore tous les records en octobre 2022

D'après les dernières données de la plateforme EV-Volumes, les ventes mondiales de voitures électriques en octobre 2022 ont augmenté de 55% par rapport à la même période en 2021. Il s'agit d'une deuxième meilleure mois de l'histoire pour le secteur, juste derrière le record établi en septembre 2022.

Le site EV-Volumes est la référence absolue lorsqu'il s'agit de communiquer les chiffres des ventes de voitures électriques dans les différents pays du monde et au niveau globale. En ce jeudi 8 décembre 2022, la plateforme vient justement de révéler les ventes mondiales de véhicules électriques en 2022.

Ainsi, pas moins de 932 000 voitures électriques rechargeables ont trouvé preneur en octobre 2022. Cela représente une augmentation de 55% par rapport à la même période en 2021. Désormais, les VE représentent donc 16% du marché automobile mondial.

7,7 millions de véhicules électriques vendus depuis début 2022

Attention, il faut toutefois préciser que les véhicules 100 % électriques représentent la majorité de ces immatriculations, à hauteur de 641 000 ventes. Vous l'aurez compris, il faut attribuer les 291 000 ventes restantes aux véhicules hybrides rechargeables (PHEV). Notez que ce segment connaît une meilleure croissance que celui des VE, à savoir 60 % contre 54 %. On doit ces bons chiffres au marché chinois, particulièrement demandeur en PHEV.

Ainsi et depuis le début de l'année 2022, plus de 7,7 millions de voitures électriques et hybrides rechargeables ont été immatriculées dans le monde. En d'autres termes, il n'est pas encore trop tard pour dépasser le cap des 10 millions de véhicules vendus sur une année, ce qui serait d'ailleurs un record historique. En 2021, 6,5 millions de voitures électriques rechargeables ont trouvé preneur.

Tesla reste dans le TOP des voitures électriques les plus vendues

Sans surprise, si Volkswagen a occupé les meilleures ventes de voitures électriques en Europe en octobre 2022, on retrouve majoritairement dans le TOP 3 mondial des modèles chinois. Ainsi, le BYD Song Plus s'est écoulé à plus de 57 000 exemplaires. On retrouve ensuite sur la seconde marche du podium une américaine, à savoir la Tesla Model Y, avec 46 025 unités. Quant à la médaille de bronze, elle revient à la Wuling Hong Guang Mini EV avec 41 255 exemplaires vendus.

La Tesla Model 3 occupe la 6e place en octobre 2022 avec 28 696 véhicules immatriculés, tandis que la Volkswagen ID.4 truste à la 10e position avec 15 429 modèles vendus. Bien entendu, ce classement diffère amplement sur une échelle plus large, à savoir sur l'année complète. Ainsi à la fin octobre 2022, les Tesla Model Y et Model 3 restent les voitures électriques les plus vendues de l'année, avec respectivement 568 965 et 365 274 exemplaires expédiés.

