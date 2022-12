Lucid : Elon Musk s’attend à ce que le concurrent de Tesla fasse faillite

Lucid, un des rivaux principaux de Tesla, traverse actuellement une période noire qui pourrait bien le conduire à quitter le marché de l’automobile si la tendance ne s’inverse pas rapidement. Elon Musk pense d’ailleurs que la faillite est proche.

Elon Musk, le PDG de Tesla, n’a pas été tendre avec son concurrent Lucid. Dans un récent tweet, le patron excentrique a une fois de plus prédit la disparition de Lucid Motors. Le milliardaire avait par le passé fait de nombreuses remarques pour remettre en question Lucid, son modèle économique et ses perspectives, mais aujourd'hui, Elon Musk a tout simplement tweeté qu'ils ne sont « pas faits pour ce monde ».

Le commentaire d'Elon Musk intervient après que de nouveaux rapports ont indiqué que le constructeur de voitures électriques, qui a également ses racines dans l'État américain de Californie, est aux prises avec un nombre croissant d'annulations de véhicules. Cela a poussé l'entreprise à prendre des mesures plutôt drastiques.

Lucid se démène pour convaincre ses clients

Malgré des critiques élogieuses et des propriétaires majoritairement satisfaits, l'avenir de l'entreprise est désormais loin d'être assuré. Dans un nouvel article de Business Insider, nous avons pu découvrir des emails internes décrivant une approche agressive pour endiguer les annulations de la berline électrique Lucid Air.

« Chaque annulation est un échec », pouvait-on lire dans un courriel envoyé aux employés de détail de Lucid, qui décrivait un processus pour « sauver » ces échecs. L’entreprise demandait notamment à ses employés de harceler les clients d'appels téléphoniques pendant deux semaines avant que les annulations ne soient finalisées.

Ces demandes devaient être traitées à trois niveaux. On retrouvait tout d’abord le propriétaire du dossier, le responsable et enfin le responsable régional. Chacun s’efforcerait de sauver la commande en contactant le client dans les cinq jours. Maintenant que Lucid est arrivé en Europe, le constructeur automobile se retrouve sans clients pour écouler ses véhicules. La situation est donc plus critique que jamais.

Le rapport cite également l'article de Barron's selon lequel Lucid offre jusqu'à 10 % de réduction aux clients qui ont commandé un Grand Touring après la hausse des prix. Les employés bénéficieraient également d'une remise de 18 000 dollars pour l'achat de son modèle Grand Touring 2022 avant la fin de l'année. Voir Lucid quitter le marché serait un véritable coup de massue pour l’industrie, puisque le constructeur propose depuis quelques années maintenant les voitures électriques les plus endurantes du marché, avec une autonomie de plus de 800 kilomètres.