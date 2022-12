L’assurance auto des voitures électriques coûte moins cher, sauf si c’est une Tesla

Assurer votre voiture électrique vous coûtera moins cher qu’avec une voiture thermique, d’après une récente étude d’Assurland. Cependant, cette tendance s’inversera si vous possédez une Tesla.

Depuis le début de l’année, nous avons pu constater que le prix des voitures électriques s’est envolé. Il semblerait que les assurances auto ont-elles aussi vu leurs tarifs augmenter, mais de façon beaucoup plus raisonnable. Selon une étude annuelle du comparateur Assurland, la hausse était de 3% entre le 1er janvier et le 1er octobre 2022 sur 50 000 devis réalisés pendant cette période. Cela représente donc un coût moyen de 630 euros, contre 611 euros en 2021.

Heureusement pour les propriétaires de voitures électriques qui ont vu les tarifs de leurs véhicules augmenter, ces derniers profitent visiblement des prix les plus intéressants sur les assurances auto. Assurland annonce un coût moyen de 562 euros pour une voiture électrique, contre 647 euros pour une voiture thermique.

Assurer sa voiture électrique est moins cher

Pour expliquer cette différence de prix, Assurland précise que les assureurs proposent souvent des offres commerciales supplémentaires avec les voitures électriques, mais évoque également la suppression de la TSCA (taxe spéciale sur les conventions d’assurances pour les nouvelles voitures électriques achetées entre 2021 et 2023.

Néanmoins, toutes les voitures électriques ne peuvent pas se vanter d’être éligibles à des assurances à petits prix. En effet, les véhicules haut de gamme tels que les Tesla profitent de tarifs moins intéressants. Il faut compter en moyenne 915 euros pour faire assurer les voitures d’Elon Musk, soit presque autant qu’une BMW (933 euros) et bien plus qu’une Mercedes (715 euros).

Toutefois, les conducteurs de Tesla bénéficieront vraisemblablement de prix plus intéressants au cours des prochaines années. Assurland souligne que le coût moyen pour assurer sa Tesla a baissé de 11% en deux ans. Parmi les voitures les plus chères à assurer, on retrouve évidemment les Maseratti (1117 euros), mais également les Porsche (1055 euros).

Pour lutter contre ces tarifs élevés, Tesla avait récemment lancé sa propre assurance auto. Celle-ci a la particularité d’espionner les conducteurs et de punir les mauvais, mais cette offre n’est pas encore disponible en France.