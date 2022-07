Une Tesla Model S Plaid atteint les 350 km/h, un record !

La Tesla Model S Plaid est sans aucun doute la voiture la plus rapide du constructeur automobile américain, et celle-ci vient désormais d’établir un énième record de vitesse en atteignant les 350 km/h pour la première fois.

À la sortie de la Tesla Model S Plaid l’année dernière, Tesla avait officiellement promis une vitesse de pointe fixée à 322 km/h. Cependant, Tesla n’a jamais vraiment permis à sa voiture la plus haut de gamme d’atteindre une telle vitesse, puisque la voiture était bridée à seulement 262 km/h au lancement.

Tesla avait ensuite annoncé une mise à jour au début de l’année ajoutant un nouveau mode « Plaid Track Mode » qui permettait au véhicule électrique d’atteindre les 282 km/h, toujours bien loin des 322 km/h promis à l’origine. Une équipe d’ingénieurs québécois a donc relevé le défi de contourner les limitations du logiciel de Tesla pour utiliser l’intégralité des performances disponibles.

Une Tesla Model S Plaid dépasse la vitesse de pointe annoncée par Tesla

La société Inginext a débridé une Tesla Model S Plaid pour la faire atteindre la vitesse promise par Tesla au lancement. Lors d’essais à l’Aéroport de Trois-Rivières au Québec, le PDG d’Inginext a réussi à atteindre une vitesse maximale de 350 km/h sur la piste, bien mieux que les 322 km/h annoncés par Tesla.

Pour réaliser ce record, l’équipe a utilisé une Tesla Model S Plaid classique, et n’a apporté que quelques modifications mineures à la voiture. Elle a notamment remplacé les freins et les pneus par des modèles plus performants pour des raisons de sécurité, car une telle vitesse n’avait jusqu’à présent jamais été atteinte avec une Tesla.

On ne sait pas vraiment pourquoi Tesla n’a jamais permis à sa Tesla Model Plaid de dépasser les 300 km/h avec une nouvelle mise à jour logicielle, mais on imagine que le constructeur automobile a finalement peut-être considéré que cela serait trop dangereux, ou encore que les freins d’origine n’étaient pas assez performants pour assurer un bon niveau de sécurité. Quoi qu’il en soit, on espère que cette Tesla débridée pourra essayer de battre le record des anciennes Tesla Model Plaid sur des circuits tels que le Nürburgring.