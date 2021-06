Tesla Model S Plaid : 320 km/h, une config’ à la PS5… la berline ultime est officielle

Tesla a officiellement présenté la Model S Plaid. Une voiture hors norme qui présente de nombreuses améliorations par rapport à la Model S classique. Elle est beaucoup plus puissante. Sa carrosserie offre une prise au vent extrêmement faible. Et elle est équipé d’un nouveau système infotainment digne d’une console next-gen. Et les livraisons vont rapidement commencer.

Cette semaine, Tesla a présenté dans le détail sa nouvelle version de la Model S. Il s’agit de la Model S Plaid, dont le constructeur américain ne cesse de parler depuis quelques mois. La présentation, qui a duré une demi-heure environ et dont vous pouvez retrouver le replay en fin de cet article, a eu lieu à Fremont, au siège californien de Tesla. De nombreux détails avaient d’ores et déjà été annoncés. Mais, cette présentation est l’occasion de refaire un point détaillé.

La Model S Plaid est présentée comme la voiture électrique la plus puissante. Il est clair qu’il s’agit de la plus puissante Tesla, avec un triple moteur électrique de 1020 chevaux, lui permettant d’atteindre une vitesse de pointe de 320 km/h. La Plaid offre également la meilleure accélération pour une Tesla. Le constructeur affirme même qu’elle bat un record : moins de 2 secondes pour passer de 0 à 60 miles par heures (95 km/h). Son score est de 1,99 seconde (2,1 secondes pour aller jusqu’à 100 km/h). Et elle met 9,23 secondes pour parcourir 400 mètres (départ arrêté).

Model S Plaid : 620 kilomètres d'autonomie à pleine puissance

Il y a donc beaucoup de puissance sous le capot. Et cela se ressent au niveau de l’autonomie, puisque la Plaid ne dépasse pas les 400 miles avec une charge complète, contrairement à la Long Range qui atteint les 405 miles EPA (651 kilomètres). La Plaid atteint les 390 miles (620 miles). Selon Elon Musk, cette autonomie correspond au mode « performance ». Mais la voiture serait capable de dépasser les 400 miles sous certaines conditions. Heureusement, la charge rapide contrebalance bien : une charge de 15 minutes sur une borne SuperCharge offre 187 miles d’autonomie, soit 301 kilomètres. Et il y en a plus 25 000 dans le monde.

Pour atteindre ces chiffres, Tesla a réalisé quelques modifications physiques. Notamment au niveau de la carrosserie. La Prise au vent est extrêmement faible. Le coefficient de freinage à cause du vent serait de 0,208. C’est un chiffre extrêmement faible (le plus faible selon Elon Musk) qui permet d’économiser de l’énergie pour atteindre une certaine vitesse et d’atteindre plus rapidement la vitesse désirée. Et tout cela en offrant le même niveau de sécurité que la Model S. Selon Elon Musk, la Model S Plaid est « plus rapide que n’importe quel Porsche et plus sure qu’une Volvo ». Une citation intéressante.

Les fonctions multimédia de la Model S Plaid renforcées

L’extérieur n’est pas le seul à avoir changé. L’intérieur également. Le volant est plus serré. Il est également positionné plus bas afin d’améliorer la visibilité à l’avant. L’espace intérieur a été revu pour offrir plus d’espace pour tous les passagers, avant et arrière. Il y a maintenant deux doubles emplacements de recharge sans fil (un à l’avant et un à l’arrière) pour recharger des smartphones. Et un port USB type-C permet de brancher un autre appareil… comme un laptop.

Le système embarqué a changé. Il y a toujours deux écrans. Celui a l’avant est plus grand (17 pouces) et son orientation a été changé pour assouvir une ambitions multimédia. La voiture est capable de se connecter à plusieurs appareils en Bluetooth en même temps : smartphone, accessoire audio, manette de jeu, etc. Il y a une nouvelle interface multimédia. Et le système audio comte 22 haut-parleurs répartis dans l’habitacle. Le tout est animé par une plate-forme assez puissance pour faire tourner des jeux next-gen. Elon Musk annonce que la qualité est équivalente à celle de la PS5. Et Tesla le démontre en faisant tourner Cyberpunk 2077.

Une voiture qui agit pour vous sans avoir besoin d'interagir

Tesla a également changé la façon dont la voiture réagit quand vous l’approchez. La Model S Plaid capte votre approche (grâce au smartphone), débloque la poignée et démarre le moteur. Elle passe également une vitesse (marche avant ou marche arrière) en fonction de ses capteurs de proximité. Et, avec un simple geste sur l’écran, elle peut lancer la navigation vers un lieu en fonction de l’heure (avec le calendrier), de votre localisation et vos habitudes. Il est 19 heures. C’est le moment d’aller à la maison ? La voiture vous y emmène, sauf si vous avez ajouté un rendez-vous dans votre agenda. C’est intelligent.

Le prix de la voiture est à la hauteur de l’ambition et des efforts : 129 990 euros sur la boutique officielle. Comme prévu, elle est beaucoup plus chère que la Tesla Model S Long Range. Les livraisons démarrent dès maintenant aux États-Unis. En France, la Model S Plaid n’est pas attendue avant le 1er trimestre 2022. Autant dire qu’il faudra être patient.