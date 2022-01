Model S : Tesla veut décupler ses performances sur circuit avec le “Plaid Track Mode”

Tesla a annoncé ce vendredi 7 janvier 2021 le lancement du “Plaid Track Mode”, une toute nouvelle version de son logiciel de conduite développé pour décupler les performances de la Model S Plaid sur circuit. Voyons dans le détail ce qu'apporte cette nouvelle fonctionnalité.

La Model S Plaid s'est toujours imposée comme la voiture la plus performante de Tesla. En témoignent ces multiples records de vitesse. En novembre 2021, la Tesla Model S Plaid a explosé la Cadillanc CT5-V Blackwing et la BMW M5 CS, soit les deux véhicules thermiques les plus puissants du monde, sur le circuit de Willow Springs. Dès son lancement, Tesla a ambitionné de faire de la Model S Plaid la voiture électrique la plus puissante du marché.

Les chiffres parlent d'eux-même : 1020 chevaux, triple motorisation électrique, vitesse de pointe de 320 km/h, 0 à 100 km/h en 1,98 seconde… Avec un tel potentiel, le constructeur compte également imposer sa Model S Plaid dans un autre domaine : les circuits. Pour ce faire, la marque vient d'annoncer le déploiement d'une nouvelle mise à jour logicielle de son mode dédié à la conduite sur piste : le “Plaid Track Mode”.

Tesla booste le logiciel de la Model S Plaid pour la course

Inspiré par le “Track Mode” lancé sur la Model 3 en 2018, ce “Plaid Track Mode” réservé à la Model S Plaid offre “un réglage individuel du contrôle de la stabilité, de l'équilibre de la tenue de route et du freinage régénératif afin de donner au conducteur plus de pouvoir sur le contrôle du véhicule sur circuit”. Comme le précise Tesla, ce mode a été développé spécifiquement pour tirer pleinement parti de la plateforme trimoteur et de sa puissance de plus de 1000 chevaux. Voyons ensemble dans le détail les apports de ce “Plaid Track Mode” :

Refroidissement optimisé du groupe motopropulseur : avec le Plaid Track Mode, la température de la batterie et des moteurs est abaissée constamment grâce à des boucles de refroidissement partagées.

: Ici, le but est récupérer davantage d'énergie lors de la décélération, de réduire la charge provoquée par la friction des freins pour une meilleur gestion thermique, et offrir une meilleure modulation avec une seule pédale Vecteur de couple latéral : avec le Plaid Track Mode, la Model S Plaid ajuste automatiquement la répartition du couple entre les roues arrière, de manière indépendante, ce qui permet d'augmenter la réponse dans les virages, d'améliorer la sensation de direction centrée et d'offrir un contrôle encore plus important du lacet. Par rapport aux différentiels ouverts et à glissement limité traditionnels, qui doivent toujours se battre entre la réponse en virage et la traction maximale, nos moteurs électriques s'ajustent en quelques millisecondes pour offrir au conducteur les deux qualités simultanément, ce qui permet d'accélérer dans les virages, d'augmenter la vitesse de passage en courbe et d'obtenir une accélération plus forte en sortie de virage

Dynamique du véhicule ajustable : En conduite routière normale, nos systèmes de contrôle de la stabilité sont optimisés pour limiter le patinage des pneus et maximiser l'adhérence afin d'assurer avec le Plaid Track Mode, les contrôles de stabilité entrent dans un réglage de course pour donner au conducteur un contrôle maximal sur le mouvement latéral de la voiture. Ici, le contrôleur de dynamique du véhicule (VDC) évalue l'angle de braquage et les pressions exercées sur les pédales d'accélérateur et de frein pour déterminer où le conducteur souhaite placer la voiture. Il autorise le patinage des pneus et ajuste automatiquement la répartition du couple pour donner au conducteur encore plus d'autorité et d'agilité dans les virages à grande vitesse

Lorsque le Plaid Track Mode est activité, l'amortissement adaptatif de la suspension est optimisé pour la tenue de route sur circuit : réduction du tangage lors des freinages brusques et des accélérations rapides, rééquilibrage de l'amortissement pour améliorer la réactivité, et stabilisation plus rapide des perturbations du véhicule sur les segments cahoteux pour accroître la confiance du conducteur. Pour faciliter une conduite dynamique constante, la hauteur de caisse est réglée sur Faible au démarrage, et la suspension ne se relève plus automatiquement pour améliorer le confort Interface utilisateur de performance : Nous avons ajouté une interface utilisateur axée sur la piste pour fournir des des données de performances essentielles, notamment un moniteur thermique du véhicule, un chronomètre au tour, un G-mètre, une capture vidéo de la dashcam et la télémétrie du véhicule, ainsi que plusieurs autres options personnalisables.

Voilà pour le tour d'horizon des complets des éléments intégrés par Tesla dans ce Plaid Track Mode. Vous en pensez quoi ? Dites-le-nous dans les commentaires !