“Une situation extrêmement grave” : Zotac craint l’effondrement imminent du marché des cartes graphiques

La pénurie de RAM menace les fabricants de cartes graphiques. La marque Zotac évoque une “situation extrêmement grave”, avec des hausses de prix et des indisponibilités à venir.

La crise de la mémoire entraîne de fortes hausses de prix des composants RAM depuis déjà plusieurs mois, et c'est au tour des solutions de stockage, SSD et même HDD, de voir leurs tarifs monter en flèche. La prochaine grande victime de cette situation n'est autre que le secteur des cartes graphiques. Ces produits requièrent une grande quantité de mémoire vidéo, ce qui est de plus en plus difficile à trouver, surtout à un montant abordable.

Les stocks commencent déjà à se tarir et la production est ralentie. La branche coréenne de Zotac, fabricant de cartes graphiques personnalisées à partir de GPU Nvidia, tire la sonnette d'alarme. “La situation actuelle est extrêmement grave, suffisamment grave pour susciter des inquiétudes quant à la survie même des fabricants et des distributeurs de cartes graphiques à l'avenir”, prévient l'entreprise.

Tension extrême sur le marché des GPU

Zotac annonce que le prix de la RTX 5090 a fortement augmenté et que la hausse du prix de la 5060 est également substantielle. D'ailleurs, la production de la GeForce RTX 5060 serait stoppée pour une durée d’environ six mois, selon une autre source. Nvidia aurait aussi décidé d'économiser de la mémoire en suspendant la version 16 Go de VRAM de ses GPU aussi disponibles dans une configuration 8 Go, comme la RTX 5060 Ti. La RTX 5070 Ti et ses 16 Go de VRAM seraient aussi à l'arrêt, la firme préférant se concentrer sur la RTX 5070 et ses 12 Go de VRAM, laissant les 16 Go aux seuls modèles premium.

Aux États-Unis, Zotac a été accusé d'avoir annulé des commandes de cartes graphiques de certains clients pour les remettre à la vente les à un prix bien plus élevé, alors qu'il justifiait cette action par une rupture de stock.