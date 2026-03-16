« Je suis vraiment triste d’avoir à vous partager ça » : la suite de cette série culte a finalement été abandonnée
L’une des séries les plus emblématiques de la fin des années 1990 devait renaître de ses cendres pour offrir aux fans une suite : le tournage avait commencé cet été. Mauvaise nouvelle : ce projet de reboot a été abandonné.
Des séries qui s’arrêtent après la première saison nous laissant dans un suspense insoutenable, il y en a des tas – a fortiori aujourd’hui avec les plateformes de streaming qui permettent à davantage de projets de voir le jour. Mais des séries cultes pour lesquelles des suites sont annoncées pour finalement être abandonnées, cela peut être encore plus difficile à digérer à cause de la nostalgie suscitée.
C’est exactement ce qui est en train de se passer pour cette série iconique de la fin des années 1990. L’actrice principale, qui était prête à réendosser son rôle phare, a révélé le 14 mars dans un Réel sur Instagram que le projet de suite a été avorté.
Cette série culte n’aura finalement pas de suite
Dans cette vidéo, l’actrice exprime aux fans de la série sa tristesse d’avoir à annoncer cet abandon. Comme si elle leur devait quelque chose, elle déclare : « Je veux que vous l’appreniez de ma part. » Elle explique que Hulu n’a pas souhaité aller de l’avant avec ce reboot. Elle remercie également la réalisatrice, déclarant que, grâce à elle, elle, elle s’est rappelée à quel point elle aime son personnage et tout ce qu'elle représente, non seulement pour elle, mais aussi pour les téléspectateurs.
Après tout, ce fameux personnage a accompagné l’actrice et les fans pendant 7 saisons, 144 épisodes au total, diffusés initialement entre 1997 et 2003. Le tournage de ce « reboot » que l’actrice considérait davantage comme une « continuité » avait pourtant commencé cet été. Mi-janvier, nous concluions même notre dernier article à ce propos par : « Si tout se passe bien, cette “continuité” devrait sortir en 2026. »
Derniers indices : Apocalypse, bipe-moi, Tueuse, Sunnydale et Porte de l’Enfer. Vous l’avez sûrement deviné maintenant : Buffy contre les vampires n’aura pas de suite, il faudra vous contenter de l’intégrale disponible depuis le 14 janvier dernier sur cette plateforme de streaming française.
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