Une recharge sans fil 50 W universelle sera bientôt disponible pour tous les smartphones

La norme Qi devrait prochainement évoluer pour offrir une solution de recharge sans fil universelle d'une puissance atteignant les 50 W. Xiaomi serait particulièrement impliqué dans sa conception.

Galaxy S26 recharge sans fil
Crédit : Samsung

La recharge sans fil est présente depuis de longues années maintenant sur les smartphones haut de gamme, mais cette fonctionnalité ne s'est pas encore imposée comme un indispensable pour une majorité d'utilisateurs. Sur Android, l'absence de charge magnétique native (sauf sur les derniers Pixel 10) rend cette option moins pratique et efficace. Sur iPhone, la technologie MagSafe basée sur les aimants a fait ses preuves depuis longtemps, mais on peut tout de même regretter une puissance de charge bien inférieure à l'alternative par câble.

Le Wireless Power Consortium (WPC) s'est récemment réuni pour travailler sur l'adoption d'une nouvelle norme Qi, le protocole sans fil universel qui s'est imposé dans l'industrie. L'événement a été organisé dans les locaux de Xiaomi à Pékin, qui a largement contribué à l'établissement de la future architecture technique de la prochaine génération de recharge sans fil Qi. D'autres acteurs importants du secteur, comme Apple, Google, Huawei, Honor, Oppo, Vivo, ou encore le fabricant d'accessoires Anker, étaient aussi représentés pour dessiner ses contours, rapporte ITHome.

La recharge sans fil 50 W accessible pour tous, sans chargeur propriétaire

Actuellement, le standard Qi 2.0 permet de recharger un smartphone (ou tout autre appareil compatible) sans fil jusqu'à une puissance de 25 W. La nouvelle norme devrait permettre de doubler la vitesse de charge pour atteindre les 50 W, rendant la charge sans fil enfin plus compétitive face aux chargeurs traditionnels qui dépendent d'un câble. Une telle amélioration pourrait rendre la recharge sans fil plus attractive pour les consommateurs, même si certaines marques, comme Xiaomi, Honor ou Oppo, disposent déjà de leur propre solution propriétaire, encore plus performante.

Le lancement d'une nouvelle norme Qi à 50 W reste toutefois très important, car elle permettrait la démocratisation de la recharge sans fil rapide. Cela profiterait aussi aux constructeurs qui disposent déjà d'une recharge sans fil supérieure à 50 W, car les smartphones supportant cette technologie pourraient aussi être rechargés sans fil jusqu'à 50 W avec n'importe quel nouveau chargeur Qi, alors qu'il faut obligatoirement un chargeur spécifique vendu par le fabricant pour bénéficier des meilleures performances dans les conditions actuelles.

Xiaomi est à l'initiative du projet, qui en est encore à ses balbutiements. Ce qui pourrait être nommé Qi 3.0 n'arrivera pas sur le marché avant 2028. En attendant, il faut se contenter des 25 W du Qi 2 pour la compatibilité de la recharge sans fil entre les différentes marques.


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