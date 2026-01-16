Une petite révolution arrive sur Gmail, vous pouvez enfin vous débarrasser de cette adresse mail honteuse

C'est officiel, Google permet enfin de modifier son adresse Gmail sans perdre de données. Il est désormais possible de renommer son adresse tout en conservant ses données et en continuant de recevoir les courriels envoyés sur l'ancien compte.

Avouez-le, vous avez forcément une adresse mail un peu honteuse qui traîne quelque part. Il y a de grandes chances pour que vous l'ayez créé plus jeune, persuadé à l'époque d'être au summum de la classe avec votre superbe surnom, le numéro de votre département, le tout entouré d'incroyables “xX”. Nous sommes tous passés par là, et nous avons tous laissé tomber cette adresse dans l'oubli dès lors qu'il a fallu envoyer des mails à son patron. Aujourd'hui, Gmail permet enfin de la récupérer tout en préservant votre dignité.

Nous en parlions il y a quelques semaines, une rumeur selon laquelle Google permettrait enfin de modifier son adresse Gmail tout en conservant ses données a commencé à circuler. À l'époque, l'information nous venait tout droit d'une page de supporte rédigée en hindi. Désormais, la firme de Cupertino a confirmé la nouvelle, et la fonctionnalité a d'ores et déjà commencé son déploiement dans le monde entier.

Comment modifier votre adresse Gmail sans perdre vos données

Il n'est donc plus nécessaire de créer un nouveau compte Google plus acceptable socialement. Désormais, vous pouvez continuer à recevoir les messages envoyés sur votre ancienne adresse honteuse, tout en profitant d'une adresse moins fantaisiste. Il est également possible d'accéder à toutes les données stockées sur Google Photos, Google Drive et toute autre application Google. Attention toutefois, la firme impose quelques limites : il n'est possible de modifier son adresse mail qu'une fois par an, et jusqu'à 3 fois maximum.

Voici la marche à suivre :

Rendez-vous sur votre compte Google Cliquez sur l'onglet Informations personnelles Rendez-vous dans la section Adresse e-mail Cliquez sur l'option Modifier l'adresse mail du compte

Le déploiement étant encore en cours, il est possible que vous n'ayez pas encore accès à la fonctionnalité.