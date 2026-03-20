Cet écho radio jusqu’alors insaisissable trahit une déflagration invisible pourtant aussi puissante qu’un milliard de soleils

Se rendre compte qu’on est passé à côté d’un événement rare – et donc d’une occasion exceptionnelle pour l’étudier – peut s’avérer rageant. Par chance, certains phénomènes cosmiques offrent aux chercheurs une seconde chance. C’est le cas des sursauts gamma (GRB) : l’un d’eux, d’une puissance équivalente à celle d’un milliard de soleils, a pu être détecté après coup, grâce à son « écho ».

La plus grande explosion cosmique jamais observée depuis le Big Bang et sursaut gamma
Crédits : ESOA / Roquette

Les sursauts gamma (GRB) figurent parmi les énigmes de l’Univers. En seulement quelques secondes, les cas les plus typiques peuvent libérer autant d’énergie qu’il en serait nécessaire à notre Étoile pour rayonner toute sa vie – soit 10 milliards d’années. Toutefois, malgré leur luminosité et leur énergie colossales, leurs sources sont difficiles à identifier. Et pour cause, pour être observés depuis la Terre, les GRB doivent être orientés vers elle.

Toutefois, même si les astronomes manquent leur observation directe, ces déflagrations peuvent être détectées grâce à leurs « échos » : en interagissant avec la poussière et le gaz aux alentours, la détonation initiale produit une lueur résiduelle– aussi appelée postluminescence orpheline – qui s’amenuise au fil du temps. C’est exactement grâce à cet « écho » que les astronomes se sont rendu compte qu’un GRB aussi puissant qu’un milliard de soleils avait eu lieu. Selon Ashna Gulati, membre de l'équipe de découverte à l'Université de Sydney interrogée par Space.com, il s’agit du « candidat “postluminescence orpheline” le plus convaincant à ce jour, et seulement le deuxième à être identifié. » Sa découverte offre aux chercheurs un « modèle » pour en débusquer d’autres.

Lire aussi : L’explosion cosmique la plus puissante depuis le Big Bang révèle un des secrets de l’Univers

L’« écho » des sursauts gamma ou la clé de l’existence de ces énigmes cosmiques

Les postluminescences orphelines sont un phénomène dont les chercheurs ont prédit l’existence depuis des dizaines d’années. Mais puisque la détonation initiale qui les produit reste majoritairement invisibles, rien ne les annonce : jusqu’alors, elles demeuraient donc insaisissables.

Le signal radio de cet « écho », baptisé ASKAP J005512-255834 a été détecté par le radiotélescope Australian SKA Pathfinder (ASKAP). Il a été identifié comme tel après que les chercheurs ont comparé ses caractéristiques (vitesse, luminosité, énergie) avec d’autres phénomènes documentés, tels que les supernovas ou les événements de rupture par effet de marée (TDE).

Ce signal candidat postluminescence orpheline s’en est distingué du fait de son intensification rapide en quelques semaines et de son émission d’ondes radio pendant plus de 1 000 jours terrestres alors qu’il s’amenuisait. Les chercheurs ont pu remonter jusqu’à une petite galaxie éloignée de près d’1,7 milliard d’années-lumière de la planète bleue.

D’après l’étude, publiée récemment dans The Astrophysical Journal, la déflagration se serait produite dans une région excentrée et dense de formation stellaire – et non dans le centre de la galaxie où siège un trou noir supermassif. Son origine serait donc à relier à la mort d’une étoile massive – une supernova, donc –, même si la thèse d’un trou noir déchiquetant une étoile n’est pas totalement abandonnée par les chercheurs.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Bon plan : le OnePlus Nord 5 devient encore plus abordable grâce une remise de 40%

Le OnePlus Nord 5 passe sous la barre des 300 €, grâce à une réduction de 40%. Malgré son prix très raisonnable, ce modèle se rapproche de ce que proposent…

Plutôt que de polluer la Terre, Blue Origin veut polluer l’espace avec 52 000 satellites dédiés à l’IA

Blue Origin vient de déposer une demande auprès de la FCC pour déployer plus de 50 000 satellites en orbite de la Terre. Ces derniers auront un rôle bien précis…

Avec sa batterie de 6 500 mAh et une recharge fulgurante, le Poco M8 Pro s’affiche à un prix choc

Le Poco M8 Pro 5G est à un très bon prix grâce à une double réduction proposée par AliExpress. Pour moins de 270 €, c’est une bonne affaire pour ceux…

Une nouvelle arnaque à la carte Vitale est en cours, méfiez-vous

Pour la énième fois, des escrocs tentent de dérober les données personnelles des internautes. Le mail envoyé concerne la carte Vitale et une manipulation à effectuer. Elle est fausse. Quand…

Android : installer une application hors Google Play Store va devenir un parcours du combattant, voici comment y échapper

Comme il l’avait annoncé, Google complexifie volontairement le processus d’installation d’applications récupérées en dehors du Play Store (sideloading). Mais il existe une solution pour contourner cette méthode fastidieuse : voici laquelle….

YouTube s’attaque aux vidéos trompeuses avec cette nouvelle fonctionnalité

Les vidéos trompeuses sont devenues une plaie sur YouTube. Entre les fausses miniatures et les titres mensongers, le piège est fréquent. La plateforme teste enfin une solution pour y mettre…

Voici les nouveautés à venir sur Android, avec le retour d’un raccourci très attendu

La dernière version Canary d’Android, qui précède la bêta, intègre pas mal de nouveautés. Parmi elles, on note le retour d’un raccourci disparu il y a des années, et réclamé…

Après les Google Pixel, c’est bientôt au tour des Samsung Galaxy de devenir compatibles avec AirDrop

L’interopérabilité entre Quick Share et AirDrop s’apprête à arriver sur de nouveaux smartphones Android. Cette fois, il ne s’agit pas d’une rumeur : c’est le COO de Samsung lui-même qui…

Windows 11 : impossible de se connecter aux applications Microsoft depuis la dernière mise à jour, voici comment corriger le bug

Un nouveau bug a été détecté dans la dernière mise à jour de Windows 11. Celui-ci empêche de se connecter à son compte sur les applications Microsoft telles que Outlook,…

D’autres smartphones Samsung Galaxy vont bientôt avoir accès la bêta One UI 8.5, voici lesquels

On n’arrête plus Samsung, décidément bien décidé à apporter One UI 8.5 à tous ses utilisateurs. Après les Galaxy S26, Galaxy S25 et Galaxy Z Fold et Flip 7, voilà…