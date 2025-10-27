Et si ChatGPT se mettait à la musique ? Voici ce que l’on sait sur le nouvel outil d’OpenAI

En tant qu’acteur majeur dans le domaine de l’IA, OpenAI est sur tous les fronts. Après son chatbot, la génération d’images et de vidéos, et maintenant son navigateur « agentique », la maison-mère de ChatGPT préparerait un outil inédit capable de générer de la musique.

OpenAI est l’une des entreprises phares du secteur de l’intelligence artificielle. Elle a séduit les utilisateurs avec ses outils simples à utiliser et accessibles à tous, et semble bien déterminée à conquérir de nouvelles parts de marché. Après ChatGPT, Sora et maintenant ChatGPT Atlas – qui inquiète déjà les experts en cybersécurité – OpenAI s’apprêterait à s’aventurer sur le terrain des outils de génération musicale.

C’est en tout cas ce que suggère un rapport publié par The Information. Pour être exacte, ce n’est pas la première fois qu’OpenAI réalise une incursion du côté des modèles de musique générative : l’entreprise en a déjà lancé, mais c’était avant l’arrivée (et le succès) de ChatGPT. Ce retour à la création musicale pourrait bien marquer davantage les esprits.

Lire aussi – Cette mise à jour majeure de ChatGPT va complètement changer la façon dont vous l’utilisez

OpenAI travaillerait sur un outil de génération musicale

OpenAI développerait actuellement un nouvel outil qui serait capable de générer de la musique à partir d’instructions textuelles (prompts) ou d’extraits audio. Il permettrait aux utilisateurs d’ajouter une bande sonore à une vidéo existante ou de créer un accompagnement à la guitare pour une piste vocale déjà enregistrée. Cela pourrait bouleverser le rapport à la musique, tant pour les artistes que pour les créatifs (musiciens, créateurs de contenu, vidéastes…), qui disposeraient ainsi d’un outil rapide et personnalisable.

On peut imaginer qu’OpenAI va s’appuyer sur ses récents efforts en matière de synthèse vocale (text-to-speech) et de transcription vocale (speech-to-text). Surtout, pour développer son modèle de génération musicale, l’entreprise travaillerait en collaboration avec la Juilliard School, une école d’arts de New York renommée. Afin de constituer des données d’entraînement, les étudiants auraient pour mission d’annoter des partitions.

Pour le moment, on ignore quand OpenAI lancera cet outil et s’il prendra la forme d’une application autonome ou s’il sera implémenté dans celles déjà existantes, comme ChatGPT ou Sora. Mais il est évident qu’avec un tel modèle, la maison-mère de ChatGPT entend concurrencer directement des entreprises comme Suno, qui propose déjà un outil de génération musicale alimenté par IA et dont les résultats sont assez bluffants : à partir d’une piste audio ou d’un prompt décrivant le style de musique recherché, l’application est capable de produire plusieurs mélodies, avec ou sans paroles.