Gros changement à venir pour ChatGPT, OpenAI change de stratégie

OpenAI va produire ses propres puces IA pour ne plus être dépendant de Nvidia et réduire ses coûts. L'entreprise veut doubler sa puissance de calcul en seulement quelques mois pour alimenter ses modèles et ses produits, dont ChatGPT.

On en parle depuis le début de l'année, c'est désormais confirmé. OpenAI s'est allié avec Broadcom pour concevoir ses propres puces d'IA. L'entreprise de semi-conducteurs annonçait jeudi 4 septembre avoir sécurisé une commande à hauteur de 10 milliards de dollars de puces auprès d'un client anonyme, le Financial Times nous apprend qu'il s'agit bien d'OpenAI, le créateur de ChatGPT, qui est à l'origine de cet achat massif de composants.

OpenAI ne veut a priori pas devenir un fournisseur de puces IA. L'ensemble de la production devrait être destiné à alimenter ses propres équipements. Sam Altman, à la tête d'OpenAI, déclarait récemment vouloir doubler la puissance de calcul de son infrastructure d'ici à la fin de l'année, ce partenariat devrait l'y aider. La production de masse serait sur le point de débuter, laissant penser que les premières puces d'IA personnalisées spécialement pour OpenAI pourront être mises en service dans un délai assez court.

OpenAI veut se passer des puces IA de Nvidia

Concevoir et faire produire ses propres puces d'IA était devenu un enjeu stratégique majeur pour OpenAI. Ce type de composants coûte très cher, et se les procurer auprès d'un fournisseur externe pèse très lourd dans le budget des entreprises qui développent de grands modèles d'IA. Nvidia est quasiment en situation de monopole sur ce marché et peut imposer ses prix, surtout que la demande est extrêmement forte. OpenAI réduit ainsi fortement sa dépendance avec Nvidia, ce qui lui permet d'envisager l'avenir plus sereinement.

Nvidia est devenu subitement la première capitalisation boursière du monde grâce à la ruée sur ses puces IA. La société a pleinement profité de son avance technologique en la matière pour croître à une vitesse fulgurante. Elle va maintenant devoir composer avec le fait que ses principaux clients conçoivent leurs propres puces (Google, Amazon et Meta, et maintenant OpenAI), et que de nouveaux fournisseurs arrivent sur le marché (Broadcom, donc, mais aussi AMD, Huawei ou Alibaba). La fin d'une courte, mais intense, période dorée pour Nvidia ?