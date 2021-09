Uncharted 4 et Uncharted Lost Legacy débarquent sur PS5 et PC en version remaster début 2022

Nathan Drake vous manque ? Bonne nouvelle, il revient l’année prochaine sur PS5 et PC. Lors du PlayStation Showcase d’hier soir, Sony a annoncé la sortie d’un remaster d’Uncharted 4 et Uncharted Lost Legacy, le spin-off très apprécié par les fans. Le trailer promet des images sublimes et une fluidité incroyable, comme le permettent les deux machines.

Nombreux sont les joueurs ce matin qui se sont réveillés avec un grand sourire. Hier soir, Sony a largement réussi son PlayStation Showcase en multipliant les annonces choc. Spiderman 2, Forspoken, Deathloop, ou encore le très attendu God of War : Ragnarok… Il y en a eu pour tous les goûts et les prochains mois seront chargés en bombes vidéoludiques. Par ailleurs, il n’y a que de nouveaux jeux qui ont montré le bout de leur nez. Quelques jolis remasters ont également fait parler d’eux. Entre autres, celui de Star Wars : Knights of the Old Republic, mais aussi celui d'Uncharted 4 et d'Uncharted Lost Legacy.

Voilà maintenant 5 ans que Nathan Drake est apparu pour la dernière fois sur nos écrans. Un an plus tard sort Lost Legacy, un spin-off centré sur son ex-petite amie Chloe Frazer et Nadine Ross, sa rivale dans A Thief’s End. Si ce n’est un film live avec Tom Holland qui fait régulièrement parler de lui, la saga Uncharted semble définitivement terminée sur consoles, au vu de la conclusion de son dernier volet et des dires de Naughty Dog. Mais la flamme brûle toujours dans le cœur des joueurs, et Sony compte bien la faire durer encore un petit moment.

Vous reprendrez bien un peu d’Uncharted

Il va sans dire que ces deux remasters font la part belle aux graphismes. Déjà somptueux sur PS4 (qui n’a par ailleurs toujours pas pris une ride), Uncharted 4 a droit à un petit relifting pour sa version PS5 et PC. On notera surtout la fluidité exceptionnelle de l’image, malheureusement limitée à 30 FPS sur la console last-gen, qui fait enfin honneur aux scènes d’actions dantesques des deux titres.

Seule zone d’ombre : on ne sait pas encore si l’upgrade vers la nouvelle génération sera gratuite ou non. En effet, la question se pose au vu des récentes actualités autour de Horizon Forbidden West. Après avoir demandé aux joueurs de payer leur version PS5 alors qu’ils possèdent déjà la version PS4, Sony a fait marche arrière en annonçant finalement que l’upgrade se fera gratuitement. Il ne faudra pas attendre trop longtemps pour avoir la réponse : les deux remasters seront disponibles début 2022.