Forspoken sur PS5 : la bande-annonce débarque et elle dévoile un gameplay impressionnant

Forspoken se dévoile enfin complètement, ou presque. Une “vraie” bande-annonce vient tout juste d'être dévoilée par Sony à l'occasion de son PlayStation Showcase. Ne ménageons pas nos mots : ce jeu a vraiment tous les atouts en main pour devenir l'un des meilleurs RPG d'action de tous les temps.

Si ce n'est pas la première fois que le jeu se dévoile au détour d'un trailer, le gameplay est réellement mis en avant cette fois dans la nouvelle bande-annonce que Sony vient de projeter lors son PlayStation Showcase.

Forspoken dévoile une bande-annonce totalement magique

Forspoken, le RPG d'action, se dévoile dans une bande-annonce des plus alléchantes. Dans ce titre, vous incarnez Frey Holland, une jeune femme qui se retrouve téléportée de New York aux terres fantastiques d'Athia. Impossible pour elle de revenir à la civilisation. Après avoir fait la connaissance d'un “ami”, un bracelet magique appelé Cuff, elle devra utiliser ses nouveaux pouvoirs pour explorer Athia et découvrir pourquoi elle a été envoyée sur ces terres si hostiles.

Que celles et ceux qui ne sont pas vraiment fans des RPG se rassurent : Forspoken fait la part belle à l'action et aux combats, comme le montre le trailer ci-dessous. Ça envoie du lourd, du très très lourd pour un jeu de ce genre. Au vu des séquences présentées dans le trailer, on en viendrait presque à oublier qu'il s'agit d'un RPG.

Sony annonce que le jeu sortira au printemps 2022. Il n'y a donc plus longtemps à attendre. Le jeu sera disponible bien entendu sur PS5, mais également sur PC.