Spiderman 2 sur PS5 : Venom débarque pour tuer Peter Parker et Miles Morales

Spider-man 2 a été l'une des grandes surprises de ce nouveau State of Play. Suite directe des premiers épisodes, le joueur se retrouvera aux commandes de Miles Morales et Peter Parker. Et il aura fort à faire face à un ennemi redoutable : Venom. Rendez-vous sur PS5 en 2022 !

Comme vous le savez, Sony a donné rendez-vous aux joueurs ce jeudi 9 septembre pour assister à un nouveau State of Play dédié aux futurs jeux de la PS5. Les annonces ont été nombreuses, et les surprises de taille. Tout d'abord, nous avons eu le droit à des annonces de jeux inédits comme Project Eve, Knight of the Old Republic Remake, Forspoken, Tchia ou encore le très attendu God Of War Ragnarok qui s'est dévoilé dans une bande-annonce explosive !

Nous avons eu le droit également à plusieurs remastered comme Alan Wake, l'arrivée d'une compilation de Uncharted 4 et Lost Legacy sur PS5 et des nouvelles concernant la version PS5 de GTA V. Gran Turismo 7 a eu le droit à un premier trailer de gameplay assez complet, dans lequel nous avons pu apercevoir brièvement ce que nous réserve le titre de Polyphony Digital.

Peter Parker et Miles Morales reviennent dans Spider-man 2 !

Mais un studio est sorti du lot pour avoir présenté non pas un, mais deux jeux. Il s'agit bien entendu d'Insomniac Games, les papas des excellents Marvel's Spider-Man et Marvel's Spider-man : Miles Morales. Après avoir fait sensation avec un premier trailer de Wolverine, Sony a révélé un tout premier extrait de Spider-man 2 !

On y retrouve cette fois-ci Miles Morales et Peter Parker en tandem dans les rues de New-York, aux prises avec quelques gangsters. Les brutes se font rapidement maîtriser par les deux super-héros. Seulement, une ombre menaçante se cache dans les allées de la Ville qui ne dort jamais. Une voix rocailleuse, ténébreuse et terrifiante. Vous l'aurez deviné, le grand méchant ne sera autre que Venom, le symbiote extraterrestre et membre de la triade des pires ennemis de l'homme-araignée avec le Bouffon Vert et le Docteur Octopus.

Le studio californien nous donne rendez-vous en 2023 sur PS5 pour découvrir les nouvelles aventures de Peter Parker et Miles Morales face à un ennemi des plus redoutables. Vous avez hâte ? Nous aussi !