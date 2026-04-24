YouTube commence à diffuser de la publicité sans couper la lecture des vidéos

YouTube inaugure un nouveau format publicitaire qui permet à la plateforme d'afficher des réclames sans couper la lecture de la vidéo. Un tel système existe déjà sur Twitch.

Dans une vidéo présentant plusieurs nouveautés pour ses produits auprès des créateurs, Google officialise le lancement d'un nouveau format de publicité sur YouTube. Les pubs side-by-side, qu'on peut traduire par pubs côte-à-côte ou pubs adjacentes, sont pour l'instant diffusées uniquement sur mobile, et lors du visionnage de vidéos diffusées en direct.

Ces publicités adjacentes permettent à YouTube d'afficher de la réclame sans couper la lecture vidéo. L'utilisateur peut donc continuer à suivre ce qu'il se passe dans sa vidéo en direct, mais celle-ci n'est plus en plein écran et le son est coupé quand la pub apparaît. Comme vous pouvez le constater sur la capture d'écran en tête de cet article, la vidéo continue d'être diffusée sur la gauche de l'écran, tandis que l'espace à droite est occupé par de la publicité.

YouTube a trouvé un moyen de diffuser de la pub sans interrompre totalement la vidéo en cours de lecture

Google s'inspire ici de ce que l'on retrouve déjà sur Twitch. La plateforme d'Amazon diffuse de la pub, aussi bien statique que vidéo, sur une partie de l'écran et donne la possibilité à l'utilisateur de continuer à suivre l'action en direct, certes dans des conditions dégradées. Ce n'est pas idéal, mais ce système reste un peu moins intrusif que les publicités en plein écran, qui peuvent potentiellement arriver à un moment crucial du live.

“Les annonces adjacentes sont un type de mid-roll pouvant être diffusé auprès des spectateurs lorsque les critères suivants sont remplis”, indique Google :

La latence de diffusion est normale.

Les mid-rolls automatiques ou programmés sont activés.

Les sous-titres sont désactivés.

YouTube avait récemment annoncé des changements concernant l'affichage de publicités pendant les vidéos en direct. L'idée était de se baser sur les interactions du chat pour déterminer si l'on se trouve à un moment important du direct. Et si c'est le cas, le service suspend alors automatiquement la diffusion des publicités pour tous afin de ne pas gâcher le visionnage de la vidéo.