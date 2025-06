Cette démo technique de The Witcher 4 va vous décrocher la mâchoire, la preuve en vidéo

A l'occasion de la conférence State of Unreal menée par Epic Games, les développeurs de CD Projekt Red se sont invités sur scène pour dévoiler les toutes premières images de gameplay de The Witcher 4. Autant dire que tout le monde a pris une sacrée claque.

Alors qu'on attend avec impatience le coup d'envoi du Summer Game Fest, mais aussi des conférences Sony et Xbox à venir, c'est Epic Games qui a choisi d'ouvrir le bal.

En effet, les papas de Fortnite et de l'Unreal Engine ont tenu aujourd'hui leur nouvelle édition de State of Unreal. Chaque année, cette conférence présente les nouveautés apportées sur le célèbre moteur graphique. Comme vous le savez peut-être, l'Unreal Engine 5 est disponible depuis avril 2022 et les joueurs ont d'ores et déjà pu le voir en action sur plusieurs titres comme Split Fiction, Clair Obscur : Expedition 33 ou encore Marvel Rivals.

Pour cette édition 2025, l'entreprise américaine a donc dévoilé les fonctionnalités inédites intégrées dans la version 5.6 de l'Unreal Engine. Et plutôt que d'assommer l'audience avec des graphiques en tout genre, Epic Games a invité certains studios partenaires pour présenter leurs jeux à venir sous UE 5.

The Witcher 4 a décroché la mâchoire de tout le monde

Parmi eux, il y avait des convives de taille, dont un certain CD Projekt RED. Pour l'occasion, les papas de Cyberpunk 2077 ne sont pas venus les mains vides : une incroyable démo technique dans l'univers de The Witcher 4 !

Et quelles images ! La claque graphique infligée était tout bonnement gigantesque. Dans ce tout premier extrait de gameplay commenté, on aperçoit donc notre Ciri balafrée se balader dans les cols enneigés du royaume de Kovir. L'occasion pour les joueurs d'apprécier la finesse des décors, la qualité des animations, le travail sur les jeux d'ombre et de lumière ou encore la densité ahurissante de la végétation.

Une vitrine pour l'Unreal Engine 5

Tandis que les joueurs étaient encore occupés à remettre leur mâchoire en place, les développeurs ont ensuite présenté certaines innovations permises par l'UE 5.6 comme :

l'Unreal Animation Framework qui offre des mouvements réalistes aux personnages et créatures du jeu

qui offre des mouvements réalistes aux personnages et créatures du jeu le Fast Geo Streaming , qui garantit un chargement rapide et fluide des environnements

, qui garantit un chargement rapide et fluide des environnements le Nanite Foliage , une technologie à base de voxel qui permet de générer une végétation dense et détaillée sans peser sur les performances globales

, une technologie à base de voxel qui permet de générer une végétation dense et détaillée sans peser sur les performances globales le Mass System , qui se charge de gérer les foules importantes de manière dynamique

, qui se charge de gérer les foules importantes de manière dynamique le ML Deformer, qui ajoute des touches subtiles et réalistes à l'animation des personnages et des créatures (jusqu'aux mouvements des muscles)

La démo, impressionnante à plus d'un titre, laisse à penser que le jeu tourne sur un PC de la NASA. Mais force est de constater que non. D'après CD Projekt, cette séquence a été capturée sur une PS5 classique à 60 FPS, le tout avec le Ray-Tracing activé ! Bon, avant de s'emballer, rappelons qu'il s'agit d'une vitrine technologique, et non d'un aperçu du gameplay final.

CD Projekt RED l'a bien confirmé à nos confrères de VGC : “Il s'agit d'une démonstration technique et d'un premier aperçu de la technologie de pointe qui équipe The Witcher 4, mais pas The Witcher 4 lui-même”. Voilà qui a le mérite d'être clair.