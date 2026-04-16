Un film entièrement généré par IA va être diffusé au cinéma

Des films générés à 100 % par l'intelligence artificielle, il y en a beaucoup. Mais aucun n'a atteint les salles obscures. Jusqu'à cet été où un long-métrage IA sera diffusé dans les cinémas.

L'industrie du cinéma voit d'un très mauvais œil l’introduction progressive de l'intelligence artificielle. En tout cas certaines branches du secteur comme les acteurs, actrices et scénaristes. On se souvient de la grève sans précédent qui a frappé Hollywood en 2023, notamment à cause de l'idée que bientôt, il ne sera plus nécessaire de faire tourner des comédiens plus d'une journée. Une fois leur apparence et voix enregistrées, l'IA se chargera de les mettre dans n'importe quelle situation même en leur absence.

Du côté des producteurs, cette vision est beaucoup plus attirante. Et malgré les protestations encore vives, on y arrive doucement. Netflix ne cache pas son utilisation de l'IA dans ses films et séries. En France, le groupe Canal+ se sert également de celle de Google, même s'il s'agit juste de visualiser une scène rapidement avant de la tourner, rien de plus. Pour l'instant. Un cap va néanmoins être franchi en Inde avec la projection dans les salles de cinéma d'un long-métrage entièrement réalisé par l'IA.

L'Inde va diffuser un film 100 % IA dans les salles obscures

Le pays à la production cinématographique impressionnante (plus de 2 000 films par an) n'en est pas à son coup d'essai. Il y existe déjà plusieurs productions IA, mais aucune n'a eu le privilège d'une diffusion au cinéma. La primeur revient à Maharaja in Denims, adapté du roman éponyme de Khushwant Singh sorti en 2014. À la manœuvre, le studio Intelliflicks cofondé en 2023 par un ancien vice-président de chez Microsoft, Gurdeep Singh Pall.

Lire aussi – L’IA déclenche une course au matériel photo et vidéo, personne ne l’avait vu venir

“Gurdeep voulait prouver qu’il était possible de réaliser un long-métrage avec des outils d’IA. Il voulait essayer avec mon livre, c’est ainsi qu’Intelliflicks est né“, raconte l'auteur. Pourquoi ce livre plutôt qu'un autre ? Parce qu'il raconte une histoire qui aurait coûté très cher à produire en prise de vue réelle avec effets spéciaux. En laissant l'IA se charger de tout, sauf de la musique qui elle est composée par des humains, le coût a été divisé par 10.

“Pas de cachets d’acteurs, pas de tournages retardés ou perturbés […], pas de problèmes de décors : tout repose sur la créativité de l’esprit et de la machine“, résume Singh. Forcément, c'est moins cher. Estimé à 4,65 millions d'euros, le budget final de Maharaja in Denims devrait se situer entre 364 000 et 455 000 euros. Des chiffres qui feront sûrement rêver les producteurs, mais tout ne s'est pas déroulé sans encombre.

Faire un film avec de l'IA n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît

Le principal défaut de cette méthode vient de l'une de ses qualités : les technologies IA évoluent très vite. Khushwant Singh se souvient : “Vous êtes toujours tentés de recourir à la dernière évolution, car ce que vous avez tourné avant ne paraît plus aussi séduisant ou intéressant“. Il faut donc régulièrement revenir sur ce qui a déjà été fait pour en produire une meilleure version. À côté de ça, l'écrivain relève un souci spécifique à son pays.

Lire aussi – Netflix dévoile une IA qui pourrait changer le cinéma à jamais

L'IA n'est pas entraînée pour reproduire fidèlement les visages indiens. Les 6 personnes chargées du projet ont dû s'y reprendre à plusieurs fois pour obtenir des résultats satisfaisants. À tel point que si elles l'avaient su, le film aurait été très différent : “Il aurait été beaucoup plus facile de faire un western. Si nous avions anticipé ces difficultés, nous aurions retenu un autre scénario“. Plus qu'à attendre de voir combien Maharaja in Denims fera d'entrées. En cas de succès, le film IA sera probablement le premier d'une longue lignée.

Source : Le Monde