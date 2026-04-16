Un film entièrement généré par IA va être diffusé au cinéma

Des films générés à 100 % par l'intelligence artificielle, il y en a beaucoup. Mais aucun n'a atteint les salles obscures. Jusqu'à cet été où un long-métrage IA sera diffusé dans les cinémas. 

Film IA cinema
Après le cinéma, une pièce de théâtre jouée par des robots ? / Crédits : 123RF

L'industrie du cinéma voit d'un très mauvais œil l’introduction progressive de l'intelligence artificielle. En tout cas certaines branches du secteur comme les acteurs, actrices et scénaristes. On se souvient de la grève sans précédent qui a frappé Hollywood en 2023, notamment à cause de l'idée que bientôt, il ne sera plus nécessaire de faire tourner des comédiens plus d'une journée. Une fois leur apparence et voix enregistrées, l'IA se chargera de les mettre dans n'importe quelle situation même en leur absence.

Du côté des producteurs, cette vision est beaucoup plus attirante. Et malgré les protestations encore vives, on y arrive doucement. Netflix ne cache pas son utilisation de l'IA dans ses films et séries. En France, le groupe Canal+ se sert également de celle de Google, même s'il s'agit juste de visualiser une scène rapidement avant de la tourner, rien de plus. Pour l'instant. Un cap va néanmoins être franchi en Inde avec la projection dans les salles de cinéma d'un long-métrage entièrement réalisé par l'IA.

L'Inde va diffuser un film 100 % IA dans les salles obscures

Le pays à la production cinématographique impressionnante (plus de 2 000 films par an) n'en est pas à son coup d'essai. Il y existe déjà plusieurs productions IA, mais aucune n'a eu le privilège d'une diffusion au cinéma. La primeur revient à Maharaja in Denims, adapté du roman éponyme de Khushwant Singh sorti en 2014. À la manœuvre, le studio Intelliflicks cofondé en 2023 par un ancien vice-président de chez Microsoft, Gurdeep Singh Pall.

Lire aussi – L’IA déclenche une course au matériel photo et vidéo, personne ne l’avait vu venir

Gurdeep voulait prouver qu’il était possible de réaliser un long-métrage avec des outils d’IA. Il voulait essayer avec mon livre, c’est ainsi qu’Intelliflicks est né“, raconte l'auteur. Pourquoi ce livre plutôt qu'un autre ? Parce qu'il raconte une histoire qui aurait coûté très cher à produire en prise de vue réelle avec effets spéciaux. En laissant l'IA se charger de tout, sauf de la musique qui elle est composée par des humains, le coût a été divisé par 10.

Pas de cachets d’acteurs, pas de tournages retardés ou perturbés […], pas de problèmes de décors : tout repose sur la créativité de l’esprit et de la machine“, résume Singh. Forcément, c'est moins cher. Estimé à 4,65 millions d'euros, le budget final de Maharaja in Denims devrait se situer entre 364 000 et 455 000 euros. Des chiffres qui feront sûrement rêver les producteurs, mais tout ne s'est pas déroulé sans encombre.

Faire un film avec de l'IA n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît

Le principal défaut de cette méthode vient de l'une de ses qualités : les technologies IA évoluent très vite. Khushwant Singh se souvient : “Vous êtes toujours tentés de recourir à la dernière évolution, car ce que vous avez tourné avant ne paraît plus aussi séduisant ou intéressant“. Il faut donc régulièrement revenir sur ce qui a déjà été fait pour en produire une meilleure version. À côté de ça, l'écrivain relève un souci spécifique à son pays.

Lire aussi – Netflix dévoile une IA qui pourrait changer le cinéma à jamais

L'IA n'est pas entraînée pour reproduire fidèlement les visages indiens. Les 6 personnes chargées du projet ont dû s'y reprendre à plusieurs fois pour obtenir des résultats satisfaisants. À tel point que si elles l'avaient su, le film aurait été très différent : “Il aurait été beaucoup plus facile de faire un western. Si nous avions anticipé ces difficultés, nous aurions retenu un autre scénario“. Plus qu'à attendre de voir combien Maharaja in Denims fera d'entrées. En cas de succès, le film IA sera probablement le premier d'une longue lignée.

Source : Le Monde


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Starfield pourrait bientôt sortir sur Nintendo Switch 2, autant dire que l’on craint le pire

Un listing de Starfield sur Switch 2 vient tout juste d’être repéré à Taïwan, laissant penser que le jeu devrait bientôt sortir sur la console de Nintendo. Après le lancement…

Steam pourrait bientôt vous aider à faire des économies grâce à cette fonctionnalité inspirée de la concurrence

Les joueurs PC le savent bien, les jeux dans leur liste de souhaits sont très régulièrement en promotion. Toutefois, toutes les promotions ne se valent pas, et il arrive encore…

iPhone : cette gigantesque faille de sécurité peut vider votre compte en banque avec une méthode digne d’un film d’espionnage

Dans une récente vidéo, le YouTubeur Veritasium démontre comment il est possible de voler jusqu’à 10 000 dollars, simplement en ciblant un iPhone verrouillé. Il n’est même pas nécessaire d’avoir…

Marre des YouTube Shorts ? Vous allez enfin pouvoir vous en débarrasser sur mobile

YouTube va plus loin dans le contrôle de l’affichage des Shorts. Après l’option permettant de les limiter, il est possible de les supprimer. Un ajout que beaucoup attendaient pour ne…

Les États-Unis viennent de révéler leur plan pour poser un réacteur nucléaire sur la Lune

Le nucléaire spatial n’est plus une promesse lointaine aux États-Unis. Un mémorandum officiel vient de fixer des dates concrètes pour envoyer des réacteurs en orbite et sur la Lune. La…

Le Honor 600 est officiel, un design soigné mais un upgrade timide

Honor annonce l’arrivée en France de son nouveau smartphone milieu de gamme, le Honor 600. Remplaçant du Honor 400, ce nouveau modèle reprend en grande partie le positionnement de son…

AliExpress lance ses offres de printemps : jusqu’à -60 % sur les meilleurs produits tech

C’est parti pour les offres de printemps chez AliExpress, avec une avalanche de promos sur la tech. Smartphones, tablettes, objets connectés, informatique… Voici les meilleures affaires à saisir avant la…

Voiture électrique : une batterie solide produite en masse dès 2026, la Chine est confiante

Greater Bay Technology, entreprise chinoise à la pointe sur les batteries solides, vise une production industrielle courant 2026. Après des années de “teasing”, cette technologie révolutionnaire arriverait enfin dans des…

Ne scannez pas le QR code sur ce colis : c’est encore une nouvelle arnaque ! Voici comment vous protéger

Les pirates s’adaptent à nos habitudes pour élaborer les modes opératoires de leurs arnaques. L’une des dernières en date associe colis et QR code. On vous explique dans cet article…

-43% sur le Redmi Note 15 5G : le smartphone Xiaomi est à prix mini

Apprécié pour son excellent rapport qualité-prix, le Redmi Note 15 5G devient encore plus abordable grâce à une remise de 43%. Pour seulement 172 €, la version 256 Go du…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.