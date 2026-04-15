L’IA déclenche une course au matériel photo et vidéo, personne ne l’avait vu venir

L'essor de l'IA dans la création de contenu provoque une demande inattendue en matériel photo et vidéo dans le monde entier. Les smartphones ne suffisent plus. Les fabricants de caméras et d'accessoires le savent, et ils en profitent.

appareil photo
Crédit photo : 123rf

La création de contenu vidéo en ligne a explosé ces dernières années. Les outils d'intelligence artificielle ont amplifié le phénomène. Les vidéos générées par IA envahissent YouTube et totalisent des milliards de vues, transformant un loisir en véritable industrie. Cette accélération pousse de plus en plus de personnes à produire davantage de contenu, et plus souvent.

Mais produire plus expose un problème bien connu. Des outils comme Adobe Firefly automatisent le montage en quelques clics. Le temps de post-production s'est réduit à une fraction de ce qu'il était. Résultat, les créateurs publient plus souvent, et les faiblesses de la capture deviennent plus visibles. Un micro insuffisant, un capteur trop petit ou une image instable se remarquent davantage quand le contenu sort à haute cadence. C'est là que les accessoires et les caméras dédiées entrent en jeu.

L'IA fait exploser la demande en matériel photo et vidéo chez les créateurs de contenu dans le monde entier

C'est ce que confirme un rapport du cabinet Futuresource Consulting. En 2025, le nombre de créateurs de contenu vidéo a atteint 246 millions dans le monde. Parmi eux, quatre sur cinq utilisent déjà l'IA dans leur processus de création. Le nombre de créateurs équipés d'accessoires au-delà du smartphone a progressé de 17 % en un an. Près de la moitié ont dépensé plus de 1 000 euros en matériel. 70 % des créateurs équipés déclarent avoir dépensé plus de 450 euros en accessoires au cours de l'année. Micros, objectifs, gimbals et caméras compactes figurent parmi les achats les plus envisagés.

Futuresource estime que cette tendance va s'accentuer durablement. La population mondiale de créateurs devrait atteindre 267 millions d'ici 2030. Plus la post-production s'automatise, plus la qualité de capture devient déterminante. Les créateurs les plus actifs, qui représentent environ 35 % du total, sont aussi ceux qui dépensent le plus en équipement. Les fabricants de matériel photo et vidéo se trouvent dans une position inattendue. C'est l'IA, censée tout simplifier, qui finit par relancer leur marché.


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