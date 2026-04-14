Une jeune étoile vient d'être repérée à 430 années-lumière de la Terre. Elle est entourée d'un anneau de gaz colossal dont l'origine reste inexpliquée. La science dispose d'une hypothèse, mais le mystère est loin d'être résolu.

La formation des étoiles reste l'un des grands mystères de l'astronomie moderne. Les scientifiques savent que ces astres naissent dans des régions denses en gaz et en poussière. Mais observer les premières étapes de leur vie est presque impossible. Les jeunes étoiles sont enfouies dans des disques protostellaires qui bloquent leur lumière. Ce qui se passe à l'intérieur échappe encore largement aux instruments d'observation. Récemment, un astre tournant 122 fois par seconde avait été repéré au cœur de notre galaxie. Un rappel que le cosmos réserve encore bien des surprises à la science.

C'est dans ce contexte que l'observatoire ALMA, situé au Chili, a permis une nouvelle avancée. Une équipe d'astronomes y a découvert une protoétoile baptisée MC 27, nichée dans le nuage moléculaire du Taureau. Cet astre se trouve à environ 430 années-lumière de la Terre. Il compte parmi les étoiles les plus jeunes jamais observées à ce jour. Une étoile en formation avait déjà livré des indices sur l'apparition possible de la vie dans l'univers. MC 27, elle, intrigue pour une tout autre raison.

Un anneau de gaz colossal entoure cette jeune étoile et personne ne sait pourquoi

Autour de MC 27, les chercheurs ont détecté un anneau de gaz massif. Selon une étude publiée dans The Astrophysical Journal Letters, cet anneau mesure environ 1 000 unités astronomiques, soit 25 fois la distance entre le Soleil et Neptune. Il est légèrement plus chaud que le milieu environnant, ce qui intrigue les scientifiques. Ces derniers pensent qu'il pourrait résulter de l'interaction entre un champ magnétique et le disque protostellaire. Ce mécanisme produirait des ondes de choc capables de réchauffer le gaz alentour.

Cette explication s'appuie sur un phénomène déjà documenté à plus petite échelle. Les chercheurs le surnomment éternuement magnétique. Avec MC 27, ce phénomène atteindrait une ampleur jusqu'ici jamais observée. Cependant, il ne s'agit encore que d'une hypothèse de travail.

Des observations complémentaires seront nécessaires pour confirmer ce mécanisme. La naissance des étoiles garde encore une part de mystère que la science s'efforce de percer. MC 27 pourrait bien devenir un objet d'étude central pour y répondre.