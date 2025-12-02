140 milliards de fois l’eau de la Terre : ce nuage cosmique colossal bouleverse notre vision de l’Univers aquatique

C’est le plus grand réservoir d’eau cosmique : situé à 12 milliards d’années-lumière, il représente 140 milliards de fois l’eau de nos océans. Cette découverte confirme l’omniprésence de l’eau dans l’Univers. Surtout, elle bouleverse notre vision du cosmos et pourrait redéfinir notre place en son sein.

L’eau est surnommée l’or bleu, signe de sa préciosité. Il faut avouer qu’il n’y a rien de plus précieux qu’un élément essentiel à la vie telle que nous la connaissons sur Terre – ce n’est pas pour rien qu’elle est aussi appelée la planète bleue. Mais l’eau n’est pas le monopole de la Terre et elle intrigue les scientifiques : élément fondamental pour détecter des mondes potentiellement habitables, ils cherchent à percer les secrets de l’apparition de l’eau sur les planètes.

Le potentiel aquatique fait donc partie des innombrables mystères de l’Univers. Et une découverte fascinante, réalisée il y a quelques années, défie encore davantage tout ce que l’on croyait savoir à ce propos. Des astronomes ont en effet repéré, il y a quelques années, le plus grand réservoir d’eau du cosmos jamais recensé : il renferme 140 milliards de fois plus d’eau que nos océans.

Le plus grand réservoir d’eau de l’Univers confirme l’omniprésence de cet élément clé et défie tout ce qu’on croyait savoir

Cette trouvaille édifiante, située à 12 milliards d’années-lumière de nous, entoure en réalité APM 08279+5255, un quasar titanesque qui abrite un trou noir supermassif d’une masse équivalente à 20 milliards de Soleils. Cet « océan » cosmique possède des caractéristiques singulières et exceptionnelles dues au rayonnement X et infrarouge intense du quasar : il est 5 fois plus chaud que la moyenne galactique et 10 à 100 fois plus dense.

Cet environnement unique a été identifié grâce à la vapeur d’eau. Nos confrères de Futura rapportent que, selon les scientifiques, ce nuage immense pourrait continuer à nourrir le trou noir jusqu’à ce qu’il atteigne six fois sa masse actuelle.

Cette découverte extrême vient confirmer l’omniprésence de l’eau dans le cosmos et elle prend place dans une plus vaste quête de cet élément. Pour ne citer que deux exemples récents, on sait désormais que la Lune est recouverte d’eau ou encore que l’atmosphère de l’exoplanète K2-18b, située à 124 années-lumière, révèle des traces de gaz et de vapeur d’eau.

Ces trouvailles récentes associées à la découverte du titanesque réservoir d'eau autour d'APM 08279+5255 sont charnières dans notre compréhension de l’origine de l’eau dans l’Univers, mais elles ouvrent également la voie à de nouvelles questions – et probables missions –, notamment sur la vie extraterrestre. Surtout, elles bouleversent notre vision du cosmos, et a fortiori de la place de notre planète en son sein.