Les trous noirs supermassifs, des amateurs de FPS ? Surpris en train de tirer des « balles cosmiques », voici ce que l’un d’eux révèle

Les trous noirs supermassifs sont des objets qui paraissent insaisissables tant ils sont auréolés de mystère. Pourtant, l’un d’eux a été observé à une étape cruciale et cette découverte pourrait éclairer non seulement l’influence qu’exercent ces monstres cosmiques sur leur galaxie, mais également leur relation de co-évolution.

IRAS05189-2524 XRISM JAXA trou noir
Crédits : JAXA

Les trous noirs supermassifs. Ils figurent parmi les objets les plus extrêmes de l’Univers, mais comptent également parmi ceux les plus énigmatiques. Alors observer l’un de ces monstres cosmiques s’éveiller au sein d’une galaxie à sursaut de formation d’étoiles est une opportunité unique à ne pas manquer.

XRISM, le télescope spatial à rayons X de la NASA et de l’Agence d’exploration spatiale japonaise, a saisi, pour la première fois, cette opportunité cruciale pour la science des trous noirs : en observant le moment exact où les « vents » du trou noir supermassif, IRAS 05189-2524, commencent à façonner une galaxie entière, les scientifiques pourraient éclairer la relation de co-évolution entre le monstre cosmique et sa galaxie hôte.

L’observation de ce trou noir à une étape cruciale éclaire un phénomène cosmique clé

Faisons d’abord un point sur ce qu’est une galaxie à sursaut de formation d’étoiles : il s’agit d’une galaxie née de la fusion de deux galaxies, dont le choc colossal a engendré de gigantesques nuages de gaz, élément essentiel à la formation stellaire – ce même gaz qui aurait nourri la croissance des premiers trous noirs de l’Univers primordial. L’activité de fabrication d’étoiles y est donc intense.

Mais tout ce gaz ne sert pas seulement à créer des étoiles : une majorité s’écoule vers le cœur de la galaxie et son trou noir. Cet écoulement s’accumule dans un disque d’accrétion, qui nourrit le trou noir central. Au fil du temps, l’influence gravitationnelle y génère des forces de marée et de friction puissantes, faisant briller le disque au point d’être perçues depuis la Terre comme un quasar. Cette zone est appelée Noyau galactique actif (AGN).

Or XRISM a permis d’observer des « balles » émises par le trou noir jaillissant à une vitesse atteignant près de 14 % de celle de la lumière et transportant une énergie 100 fois supérieure à celle des vents moléculaires habituels. Ces vents intenses et les jets du trou noir peuvent vider la galaxie de son « carburant » (les poussières et le gaz), ce qui peut conduire à sa quiescence (son repos) – la formation stellaire étant coupée court.

Selon les scientifiques, relayés par Space.com, cela pourrait par ailleurs être le cas d’IRAS 05189-2524, dont l’observation est particulièrement exceptionnelle puisqu’elle combine derniers stades d’une fusion de galaxies avec AGN et sursaut d’étoiles actifs. En plus d’éclairer l’influence du trou noir sur sa galaxie et le phénomène de co-évolution qu’ils partagent, cela confirme également ce que l’on savait déjà : les trous noirs peuvent étouffer la naissance d’étoiles dans leur propre galaxie – et une étude récente a révélé qu’ils peuvent également s’attaquer aux systèmes voisins.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

AliExpress casse les prix pour son anniversaire : voici les offres qui valent le coup

Pour célébrer son anniversaire, AliExpress lance une vague de promotions sur l’ensemble de son site, et notamment sur nombreux produits high-tech. Smartphones, tablettes, PC, casques et écouteurs, objets connectés : pendant…

Cette fonctionnalité des Google Pixel est un must-have, et pourtant personne ne la connaît

Les Google Pixel offrent de nombreuses fonctionnalités exclusives. Et si certaines sont bien connues des utilisateurs, d’autres restent ignorées par une grande majorité. C’est le cas de ce raccourci, pourtant…

Le Xiaomi Electric Air Compressor 2 chute à 32 € : -47 % sur le compresseur portable ultra pratique

Discret, mais puissant, le compresseur d’air électrique portable de Xiaomi est à un super prix à l’occasion des offres anniversaire d’AliExpress. Grâce à une réduction de 47%, il passe à…

20 ans après sa sortie, la PS3 reçoit une mise à jour : vous devez l’installer pour ne pas bloquer la console

Contre toute attente, Sony déploie une nouvelle mise à jour pour sa PS3. Celle-ci est en fait nécessaire pour que la console reste capable de lire les disques Blu-ray. Au…

Bon plan : pour moins de 115 €, la Redmi Pad 2 est l’une des meilleures tablettes pas chères du moment

L’anniversaire d’AliExpress continue de faire chuter les prix, et cette fois c’est la Redmi Pad 2 qui fait l’objet d’une belle réduction sur le site du géant de la vente…

Apple prévoit de belles améliorations pour l’appareil photo de l’iPhone 18 Pro, au détriment des autres modèles

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max vont encore progresser en photo grâce à des nouveautés matérielles. Les autres modèles seraient moins bien gâtés, même l’iPhone pliable. 2026…

Voici comment l’IA pourrait détourner des satellites et provoquer un chaos mondial

L’intelligence artificielle inquiète désormais les experts du spatial. Elle pourrait servir à pirater des satellites en orbite. Un tel scénario pourrait provoquer des collisions en chaîne et un chaos sur…

Spotify : cette fonction va enfin vous permettre de savoir si vos amis écoutent vos recommandations

Spotify s’est imposé comme l’une des applications de streaming musical incontournables et entend bien le rester, notamment en tentant d’améliorer constamment l’expérience de ses utilisateurs. Cette fois-ci, la plateforme renforce…

Maintenant que le remake de Bloodborne est officiellement mort, cet émulateur PS4 est la solution parfaite pour le faire tourner en 60 FPS

shadPS4 vient de recevoir une nouvelle mise à jour consolidant sa position comme l’un des meilleurs émulateurs PS4 du marché. En plus des nombreux correctifs et autres optimisations, sa bibliothèque…

On sait enfin quand sort ce smartphone premium et son zoom hors norme de 400 mm (c’est pour très bientôt)

Zoom 400 mm, vidéo en 4K 120 fps Log… Début mars, un smartphone haut de gamme aux capacités exceptionnelles a été présenté. À ce moment-là, on ignorait encore sa date…