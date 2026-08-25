ChatGPT Plus est de nouveau limité, la suppression du plafond n’aura pas duré longtemps

Après avoir levé les restrictions d’utilisation de ChatGPT Work et Codex, OpenAI réintroduit la limite pour les abonnés à la formule ChatGPT Plus. Sans surprise, ces derniers ne sont pas ravis.

ChatGPT
Crédits : 123RF

Lorsqu’OpenAI a lancé GPT-5.6, son modèle le plus abouti à ce jour, la firme en a profité pour lever un plafond contraignant : 5 heures d’utilisation de ChatGPT Work et Codex par semaine. À la place, une limite hebdomadaire globale permettant un usage plus étendu. Les utilisateurs sont toujours contents de pouvoir profiter de leurs outils plus souvent, et forcément, ils n’ont pas envie de revenir en arrière.

Dommage pour eux : les abonnés ChatGPT Plus, qui payent 23 euros par mois, sont de nouveau assujettis à la limite de 5 heures d’utilisation par semaine pour Work et Codex. OpenAI souhaite soulager ses serveurs et éviter que les personnes se retrouvent entièrement bloquées une fois le plafond global dépassé.

La limite de 5 heures par semaine pour ChatGPT Word et Codex réintroduite en partie

« Cela est nécessaire car (a) la limite de 5 heures nous permet de lisser la charge sur nos ressources de calcul, ce qui nous permet de proposer une formule généreuse en termes d’utilisation hebdomadaire, et (b) les utilisateurs de la formule Plus sont généralement des utilisateurs occasionnels et novices, mais il leur arrive aussi de dépasser accidentellement leur quota hebdomadaire, ce qui les déconcerte et ne leur offre pas une expérience optimale » explique Thibault Sottiaux, responsable ingénierie pour Codex et ChatGPT.

Lire aussi – ChatGPT est de plus en plus grossier, mais ce n’est pas forcément un bug

La mention des « utilisateurs occasionnels et novices » fait réagir les internautes. Ils ne comprennent pas comment des personnes n’utilisant pas souvent Work ou Codex peuvent peser autant sur les serveurs d’OpenAI.

Selon eux, ce sont les abonnés à la formule Pro, non concernés par la réintroduction de la limite, qui devraient être visés. Cela pourrait arriver bientôt cependant : Thibault Sottiaux précise bien que le plafond ne les concernera pas « au cours des prochains mois ». Aucun changement prévu pour les formules Entreprise et Éducation en revanche.


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