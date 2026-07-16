OpenAI lance son premier produit physique, et ce n’est pas ce que vous pensiez

Après des mois de rumeurs sur les différents projets hardware d'OpenAI, la firme vient finalement de dévoiler le premier d'entre eux. Exit le smartphone, stylo connecté et autres, ce sera finalement un petit clavier spécialement pensé pour les développeurs IA.

Une chose est sûre depuis le début de l'année : OpenAI travaille sur plusieurs produits hardware, dont certains sortiront en 2026. En revanche, de là à savoir ce dont il s'agit, c'est une autre paire de manches. Nous avons entendu un peu tout et son contraire à ce sujet. OpenAI travaille sur son propre smartphone dopé à l'IA, un stylo connecté ou encore une enceinte venant concurrencer la dernière Google Home.

Aux dernières nouvelles, celle-ci était d'ailleurs bien placée pour être l'heureuse élue, celle de la liste qui sortirait en premier. Mais celle-ci s'est visiblement fait doubler par un autre accessoire, dont on n'avait pas encore entendu parler jusqu'à maintenant. Voici donc le Codex Micro, un micro-pad (pour les non-initiés, comprenez un petit clavier avec quelques touches) pensé pour faciliter la vie des utilisateurs de Codex.

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OpenAI dévoile un mini-clavier pensé pour les agents IA

Pour ce projet, OpenAI s'est associé avec un cador du secteur : Work Louder, un constructeur qui s'est fait repérer il y a quelques années avec le Framer Micro, un mini-pad pensé pour les créatifs. Ici, le principe sera donc le même : un petit clavier dont chacune des touches sert de raccourci pour effectuer des tâches précises dans Codex. Avec un petit twist tout de même : les touches sont rétroéclairées et permettent de suivre l'avancement d'un workflow (en cours d'exécution, en attente ou en panne).

Du reste, le clavier est composé de 13 touches dont on peut customiser les switches, un joystick, un capteur tactile et enfin d'un knob rotatif. En somme, tout ce que l'on retrouve de nos jours sur les claviers customs… avec son petit prix tout de même. Il faudra débourser 230 dollars (presque 200 euros tout pile) pour vous l'offrir. Si l'on ajoute à cela le fait que le public ciblé est relativement maigre, on serait bien tenté de prédire un nouvel échec cuisant pour OpenAI.