Votre téléphone charge lentement ou par intermittence ? La solution pour y remédier est bien plus simple que vous ne le pensez

Après l’avoir mis à charger toute la nuit, vous reprenez votre smartphone et réalisez que son pourcentage de batterie n’a pas (ou peu) augmenté. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce type de dysfonctionnement, mais l’une d’elles est souvent négligée. Si l’on pense d’emblée à inspecter son chargeur, il faut parfois aller voir du côté du téléphone lui-même. La solution pour rétablir une charge optimale s’avère alors facile – et bien plus économique qu’une réparation inutile.

Rien n’y fait. Vous avez inspecté votre câble de chargeur en long, en large et en travers : il est impeccable. Vous l’avez même testé avec un autre smartphone : et il fonctionne. Mais, « au cas où », vous l’avez quand même remplacé et vous avez fait de même avec votre adaptateur secteur. Tous deux sont certifiés et compatibles avec votre précieux appareil. Pourtant, votre smartphone refuse la charge rapide, charge par intermittence, voire pire : il ne charge plus.

Toutefois, avant de l’envoyer en réparation ou d’en changer, il vous reste une ultime solution à tester et elle est toute simple. Mais encore faut-il accuser le véritable coupable. Et si ce n’est pas votre chargeur, c’est peut-être tout simplement le port de charge de votre smartphone qui ne demande qu’à être nettoyé. À force de nous accompagner partout et de traîner dans nos poches et nos sacs, il n’y a rien d’étonnant à ce que poussières, peluches et impuretés s’y accumulent.

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Et une charge dysfonctionnelle n’est pas le seul risque inhérent à un port de charge encrassé. La poussière peut entraîner des déconnexions intempestives ou des transferts de données impossibles, elle peut aussi engendrer une chauffe excessive pendant la charge et ainsi endommager l’appareil. Heureusement, le nettoyage du port de charge est une solution à la portée de tous. On vous explique dans cet article comment procéder en toute sécurité.

Quelques précautions avant de commencer

Le port de charge de votre smartphone abrite des composants fragiles. Il est donc essentiel de connaître les précautions suivantes avant de vous atteler à son nettoyage – sous peine d’endommager des éléments dont la réparation serait coûteuse (si ce n’est impossible) – :

Éteignez toujours votre téléphone avant de procéder.

La plus grande minutie est requise.

Même si cela peut être tentant pour essayer de dégager les peluches, ne soufflez pas avec votre bouche dans la fente : les micropostillons pourraient conduire à l’oxydation des composants électroniques internes.

Dans la même veine : oubliez l’eau et les produits ménagers qui pourraient corroder les composants.

N’utilisez pas non plus de WD-40 classique dit « multifonctions » : après application, il laisse un film gras qui risque non seulement d’attirer la saleté, mais également d’endommager les composants.

N’utilisez jamais d’objets métalliques comme une aiguille, une épingle à nourrice ou un trombone : ces « outils de fortune » pourraient créer un court-circuit, rayer les connecteurs ou casser les broches.

N’appuyez jamais sur la broche : vous risqueriez de la plier.

Ces recommandations étant faites, nous pouvons désormais passer aux différentes techniques pour nettoyer le port de charge de votre smartphone.

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Les différentes techniques pour nettoyer le port de charge de son smartphone

Pour nettoyer le port de charge de son téléphone, il existe plusieurs solutions qui ne nécessitent pas de vous équiper en matériel coûteux et à l’usage limité. Avant de commencer, vous pouvez très bien vous munir d’une lampe torche – cela peut très bien être celle d’un autre smartphone – pour inspecter l’intérieur de l’orifice et ainsi vérifier la présence d’impuretés.

La technique du cure-dent

C’est probablement l’une des astuces les plus accessibles (avec la prochaine) : il vous suffit de vous munir d’un cure-dent et de gratter délicatement les bords du port. N’appuyez pas trop fort : le but n’est pas d’y laisser des échardes. Prêtez également attention à la broche.

La technique de la brosse à dents

Si jamais vous avez une brosse à dents qui traîne, qu’elle est propre (sans débris de dentifrice ou autres impuretés) et sèche, vous pouvez aussi vous en servir pour nettoyer le port USB de votre téléphone. Toujours avec la plus grande délicatesse, il suffit de frotter tout en s’assurant que vous n’appuyez pas sur la broche, mais que les poils de la brosse l’enveloppent.

La technique de la poire

On vous le disait : il ne faut pas souffler avec votre bouche dans le port de charge de votre smartphone. En revanche, vous pouvez utiliser une soufflette en caoutchouc (aussi appelée poire). D’aucuns pourraient vous conseiller d’utiliser de l’air comprimé (attention, jamais de WD-40 classique !), mais l’opération est moins sûre qu’avec une soufflette. La bombe à air comprimé, selon l’inclinaison ou si vous la secouez, peut libérer un liquide qui pourrait endommager les composants internes de votre appareil.

La poire (à condition qu’elle soit sèche ou n’ait jamais été utilisée avec de l'eau ou autre produit si elle se trouve dans votre salle de bain) n’émet ni produit chimique, ni humidité. Surtout, vous pouvez contrôler la pression. Cette technique peut intervenir dès le début de votre nettoyage ; mais en cas d'impuretés récalcitrantes car compactées, vous pouvez également l’utiliser dans un second temps pour venir déloger les peluches que vous avez préalablement décollées avec un cure-dent.

Il vous suffit de placer son embout à l’entrée du port (ne forcez pas pour l’enfoncer) et de la presser plusieurs fois.

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La technique de l’alcool isopropylique

Cette astuce est un peu plus « niche », mais par un heureux hasard, vous aurez peut-être à disposition de l’alcool isopropylique. Il s’agit d’un liquide qui n’est pas conducteur et qui s’évapore presque instantanément. Il est recommandé d’utiliser celui concentré à 99 %.

Pour l’utiliser, il vous suffit d’en mettre une goutte sur votre cure-dent. D’aucuns vous conseilleront d’utiliser un coton-tige, mais ils sont souvent trop imposants pour la fente du port de charge. Le compromis peut être de mettre du coton autour de votre cure-dent, mais il faut vous assurer que le coton ne va pas s’effilocher – ou se perdre – dans le port.

Et puisqu’il vaut mieux prévenir que guérir, si jamais vous travaillez dans un environnement humide ou poussiéreux (en extérieur, sur des chantiers, dans un atelier…), vous pouvez utiliser des bouchons anti-poussières en silicone pour boucher le port de charge de votre téléphone.

Avec toutes ces astuces, vous devriez pouvoir retrouver une charge optimale – sinon, c’est peut-être que le problème se trouve malheureusement ailleurs…